Governo descarta mudança na validade de alimentos para reduzir preços; entenda

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou em entrevista à CNN Brasil, nesta quarta-feira (22), que entre propostas em análise que poderiam contribuir com a redução do preço dos alimentos no País, a comercialização de produtos vencidos não é cogitada. E afirmou que não haverá intervenção do Governo para forçar, de modo artificial, a queda dos preços.

"O presidente Lula se reuniu com as entidades atacadistas de supermercado no final do ano passado e elas apresentaram um conjunto de sugestões, foram várias. A venda de produtos com validade vencida não é a cultura, nem a prática do Brasil. Para alimentos, para uso pessoal, eu acho que não faz parte da nossa cultura isso, e não está no nosso cenário adotar essa medida", disse Costa, conforme as informações divulgadas pela Casa Civil.

Em novembro de 2024, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou nota e ressaltou, entre propostas apresentadas ao Governo "para estimular a economia e ampliar o poder de compra da população", a "modernização dos prazos de validade dos produtos".

Encontros, conforme Costa, acontecerão nas próximas semanas e pretendem definir, com ministros e representantes dos setores envolvidos, soluções para o aumento da produção de alimentos que tiveram maiores variações de preços recentemente.

"O Governo tem vários programas já existentes de estímulo à produção alimentos agrícolas do País organizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os dois ministérios devem apresentar sugestões para que tipo de medidas podem ser adotadas para estimular uma maior produção", disse.

Propostas serão analisadas

Ainda segundo Rui Costa, o Governo não trabalha com a hipótese de lançar um pacote único com diversas medidas para o setor. "Nós vamos discutir as propostas que foram apresentadas pelas associações que representam o setor de produção de alimentos e o que mais for acrescentado pelos ministérios e havendo concordância e viabilidade técnica e jurídica, o Governo irá apresentar e implementar", pontuou.

