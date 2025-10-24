Diário do Nordeste
Flash Black Honda Nossamoto traz ofertas exclusivas e antecipa Black Friday

Entre as vantagens anunciadas estão capacete novo, emplacamento grátis e super voucher de R$ 200 para o seguro Honda

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Legenda: O Flash Black Honda Nossamoto busca consolidar o calendário de ações promocionais da concessionária.
Foto: divulgação

A concessionária Honda Nossamoto realiza, de 24 a 26 de outubro, o evento Flash Black Honda Nossamoto, reunindo novamente as condições que marcaram os principais eventos da marca ao longo do ano. Durante o período, quem adquirir uma motocicleta Honda terá capacete novo, emplacamento grátis e um voucher de R$ 200 para o seguro Honda.

O evento integra a campanha Antecipa Black Honda Nossamoto, que adianta as promoções da Black Friday, tradicionalmente realizadas em novembro. O objetivo é oferecer, de forma antecipada, condições facilitadas para a compra de motos 0 km ou seminovas revisadas e com garantia da concessionária.

O atendimento será estendido nos três dias: sexta-feira (8h às 20h), sábado (8h às 18h) e domingo (9h às 15h). Segundo Tiago Bastos, diretor operacional da Honda Nossamoto, a expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores.

“Além das superofertas já anunciadas, preparamos condições surpresas para os dias de evento, que deixarão nossos clientes com as melhores propostas do mercado para realizar o sonho de sair de moto Honda nova. Aqui o cliente terá sempre as melhores condições, as melhores ofertas. Não vamos perder negócio para a concorrência!”, garante o diretor.

O Flash Black Honda Nossamoto busca consolidar o calendário de ações promocionais da concessionária e oferecer alternativas atrativas de compra antes da Black Friday.

Serviço:
Flash Black Honda Nossamoto
De 24 a 26 de outubro
Horário: sexta-feira (8h às 20h), sábado (8h às 18h) e domingo (9h às 15h)
Instagram: @nossamotohonda
Site: nossamoto.com.br

Endereços:
Loja Matriz
Av. Imperador, 1676 - Farias Brito - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6666

Loja Conjunto Ceará
Av. H, 1287 - Conjunto Ceará - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300

Loja Siqueira
Endereço: Av. Osório de Paiva, 2970 - Siqueira - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6600
 

Loja Clarindo de Queiroz
Endereço: Rua Clarindo de Queiroz, 800 A - Centro - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300

Loja Caucaia
Endereço: Rua Coronel Correia, 2109 - Centro - Caucaia-CE
Telefone: (85) 3308-8000
 

Loja Pecém
Endereço: Av Antônio Brasileiro , 862 - Pecém - São Gonçalo do Amarante-CE
Telefone: (85) 98119-1300

Loja Baturité
Endereço: Praça Fortaleza, 1611 - Putiú - Baturité-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Whatsapp vendas: 85 4011-6666

