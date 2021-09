Financiamento imobiliário no Ceará cresce 138% e atinge R$ 2,23 bilhões entre janeiro e agosto

O mercado imobiliário no Ceará permanece aquecido, mesmo com as altas da Selic este ano. Entre janeiro e agosto de 2021, o Estado acumulou 10.819 unidades financiadas, totalizando R$ 2,23 bilhões. O valor representa um crescimento de 138% em relação ao mesmo período de 2020.

Os dados são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) divulgados nesta quinta-feira (23).

Somente em agosto, 1.379 unidades foram financiadas, somando R$ 305,05 milhões. O aumento é de 86,6% em número de imóveis e de 84,16% em valores.

Até o momento, maio foi o melhor mês para financiamento em volume, com 1.552 unidades. Já em valores, junho alcançou o melhor resultado, com mais de R$ 309,1 milhões.

Estoque e juros baixos

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), Patriolino Dias, atribui o bom desempenho das vendas ao lançamento de novos empreendimentos e a continuidade da baixa do juros imobiliário.Segundo Dias, por conta da crise, praticamente não houveram lançamentos entre 2015 e 2019.

"Quando a gente ia lançar, veio a pandemia e fez com que a gente postergasse esse lançamentos. Outra consequência da pandemia foi a redução dos estoques. Algumas construtoras zeraram os estoques em 2020", afirmou.

Com poucas unidades disponíveis, as contrutoras retomaram os lançamentos no segundo semestre do ano passado e no início de 2021, o que impulsionou as vendas.

"Além disso, ano passado estávamos em lockdown. Então, tudo que for vendido esse ano vai ser mais que no ano passado", ressaltou Dias.