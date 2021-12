Feirão de Energia Solar do Sistema Verdes Mares segue até domingo (12)

Com objetivo de impulsionar o mercado local e a autogeração de energia solar no Ceará, o Sistema Verdes Mares (SVM) realiza até domingo (12) o Feirão Energia Solar. São 33 pontos em Fortaleza e Região Metropolitana, em uma parceria com a Sou Energy, a maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte/Nordeste.

As constantes altas nas tarifas de energia elétrica e a crise hídrica pela qual o Brasil atravessa fazem com a consideração de energias mais limpas, como a solar, entrem no debate e seja opção. O equilíbrio do orçamento doméstico também é essencial e uma das motivações do feirão.

Erick Picanço Diretor Comercial e Marketing do SVM A opção por uma energia limpa faz parte da mudança que o mundo precisa viver e o Sistema Verdes Mares está oportunizando o melhor da tecnologia para geração de energia solar a quem desejar, do consumidor residencial ao empreendedor que precisa reduzir custos fixos. Queremos democratizar esse recurso e fazer o público compreender os benefícios da geração fotovoltaica para a natureza e também para o bolso

Economia

Mário Viana, gerente comercial da Sou Energy, pontua que os consumidores de baixa demanda enérgitica estão aumentando nos últims meses. Já os de médias de consumo acima de 80 kWh, se beneficiam com redução de até 95% no custo da conta.

Em cada um dos pontos do Feirão Energia Solar, o consumidor encontrará um integrador, que representa a empresa capacitada e especializada nas vendas e instalações dos sistemas geradores de energia solar, para mais esclarecimentos.

Feirão Energia Solar

Data: De 10 a 12 de dezembro

Hora: das 08h às 18h (sexta-feira) e das 7h às 15h (sábado e domingo)

www.feiraoenergiasolar.com.br

CONFIRA OS PONTOS DO FEIRÃO ENERGIA SOLAR:

Max Supermercados

Endereço: Av. Mister Hull, 538 (Antônio Bezerra)

Empresa: Epecel

Super Vilton (Matriz)

Endereço: Av. General Osório de Paiva, 7995 (Maracanaú)

Empresa: Elektro Engenharia

Super Vilton (Filial)

Endereço: Av. Padre José Holanda do Vale, 1800 (Maracanaú)

Empresa: JANR-TEC

Araripe Supermercado

Endereço: Avenida Airton Sena, 50 (Eusébio)

Empresa: Eletro Prime

Mercadão Tend Tudo

Endereço: Rua Alexandre Joca, 62 (Horizonte)

Empresa: 1000 Lux

Super Portugal

Endereço: Rua Bragança, 874 (Granja Portugal)

Empresa: COTE Energia Solar

Anali Supermercado

Endereço: Rua Sargento João Pinheiro, 1740 (Bom Jardim)

Empresa: Volts

Araripe Supermercado

Endereço: Rua Tenente Francisco Paiva, 640 (Bom Jardim)

Empresa: Solaris News

Supermercado Anali

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 852 (Demócrito Rocha)

Empresa: Sol Mais Energy

Super Portugal

Endereço: Rua Montevideu, 200 (Serrinha)

Empresa: Sun Work

Supermercado Telefrango

Endereço: Av. Heróis do Acre, 465 (Passaré)

Empresa: EPC Solar

Supermercado Telefrango

Endereço: Rua Joaquim Felício, 375 (Messejana)

Empresa: Mareal

Super Portugal

Endereço: Av. Jose Leon, 1852 (Cidade dos Funcionários)

Empresa: Sunplena

Super Varejo

Endereço: Rua Dr. João Amora, 360 (Vila Manoel Sátiro)

Empresa: ST Solar

Cometa João Carlos

Endereço: Av. Governador João Carlos, 858 (Serrinha)

Empresa: Linear Projetos

Cometa Bairro de Fátima

Endereço: AV Dep. Oswaldo Studart, 200 (Bairro de Fátima)

Empresa: Sun Work

Cometa Castelo Branco

Endereço: Avenida Castelo Branco, 5211 (Barra do Ceará)

Empresa: Del Plata Solar

Cometa Osório de Paiva

Endereço: Avenida Osório de Paiva, 6544 (Siqueira)

Empresa: EPC Solar

Cometa Waldir Diogo

Endereço: Rua Waldir Diogo, 1138 (Parque São José)

Empresa: JANR-TEC

Cometa Perimetral

Endereço: Av. Coronel Matos Dourado, 1280 (Dom Lustosa)

Empresa: Inversion

Cometa Idelfonso Albano

Endereço: Rua Idelfonso Albano, 2260 (Aldeota)

Empresa: Nord Energy

Cometa Siqueira

Endereço: Avenida Osório de Paiva, 2951 (Siqueira)

Empresa: Volts

Supermercado Telefrango

Endereço: Rua Júlio Braga, 1490 (João XXIII)

Empresa: Del Plata Solar

Supermercado Supribem

Endereço: Av. Aguanambi, 880 (Fátima)

Empresa: Linear Projetos

Super Portugal

Endereço: Rua Monsenhor Salazar, 928 (São João do Tauape)

Empresa: ST Solar

Supermercado Mãe Rainha

Endereço: Rua Paulo Batista, 120, Pajuçara (Maracanaú)

Empresa: MF Energy

Cometa Oliveira Paiva

Endereço: Avenida Oliveira Paiva, 1881 (Cidade dos Funcionários)

Empresa: ST Solar

Cometa Júlio Lima

Endereço: Rua Doutor Júlio Lima, 676 (Cidade dos Funcionários)

Empresa: Sunplena

Cometa Frei Cirilo

Endereço: Avenida Frei Cirilo, 4027 (Messejana)

Empresa: CTA

Cometa Joaquim Felício

Endereço: Rua Joaquim Felício, 809 (Messejana)

Empresa: Elektro Engenharia

Supermercado Sempre Aki

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 3759

Empresa: Nord Energy

Medeiros Supermercado

Endereço: Avenida J, 130 (José Walter)

Empresa: MF Energy

Cometa Supermercado

Endereço: Rua Capitão Valdemar de Lima, 140 (Maracanaú)

Empresa: Sol Mais Energy

