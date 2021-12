Energia solar cresce no Ceará e já ultrapassa 19 mil unidades geradoras

A energia solar está crescendo no Ceará. Opção para economizar na conta de energia diante da alta das tarifas elétricas, a geração distribuída já faz parte da vida de 24.884 consumidores e o Estado já ultrapassa as 19 mil unidades fotovoltaicas em telhados ou pequenos terrenos.

Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Segundo a associação, em novembro o Estado chegou a 19.485 conexões operacionais, espalhadas por 182 cidades, ou 98,9% dos 184 municípios.

Residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos já somam 254,7 megawatts (MW) em operação. Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Ceará a atração de mais de R$ 1,29 bilhão em investimentos, geração de mais de 7,6 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 340 milhões aos cofres públicos.

Energia solar mais acessível

O crescimento da energia solar no Estado tem relação com a maior facilidade para aquisição de placas fotovoltaicas nos últimos anos. O custo dos equipamentos caiu e mais opções de linhas de financiamento voltadas para essa finalidade estão surgindo.

A procura por soluções de energia solar cresceu neste ano puxada também pelo aumento nas contas de luz, com o acionamento de bandeiras tarifárias. Para o presidente da Absolar, Rodrigo Sauaia, a energia solar se tornou uma alternativa para driblar os aumentos e ainda contribui para a sustentabilidade do País.

Rodrigo Sauaia presidente executivo da Absolar Graças à versatilidade e agilidade da tecnologia solar, basta um dia de instalação para transformar uma residência ou empresa em uma pequena usina geradora de eletricidade limpa, renovável e acessível

A diretora de inovação do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia), Lilian Schramm Feitosa, destaca que as famílias estão buscando alternativas para equilibrar o orçamento doméstico sem perder o conforto.

"Como os preços dos equipamentos baixou nos últimos anos até limites de mercados já maduros em energia solar, as classes B, C e D conseguem agora através das diversas formas de pagamento existentes realizarem esse investimento que traz economia e conforto para suas famílias", diz.

Ela afirma que cerca de 80% de todos os sistemas instalados no Brasil são em residências. "Com a expectativa de aumento do custo da energia para o próximo ano acima de 20% e com a iminência da aprovação da PL 5829 que trará ainda mais vantagens para o consumidor, a expectativa é que a geração de energia solar para 2022 cresça cerca 300%", espera.

Feirão Energia Solar

O Sistema Verdes Mares realiza, a partir desta sexta-feira (10) e até domingo (12), o "Feirão Energia Solar". A iniciativa ocorre em 40 pontos de Fortaleza e Região Metropolitana, em parceria com a Sou Energy.

Os interessados em participar do "Feirão Energia Solar" podem acessar o site www.feiraoenergiasolar.com.br para conferir todos os pontos de venda. Em cada um deles, o consumidor encontrará um integrador, que representa a empresa capacitada e especializada nas vendas e instalações dos sistemas geradores de energia solar, para mais esclarecimentos.

Serviço

Feirão Energia Solar

Data: De 10 a 12 de dezembro

Hora: das 08h às 18h (sexta-feira) e das 7h às 15h (sábado e domingo)

