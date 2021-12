Produtores de energia solar têm até 95% de economia em suas despesas com energia

Devido aos aumentos contínuos nas tarifas de energia, somado ao aumento das bandeiras tarifárias, um número cada vez maior de consumidores cearenses tem procurado alternativas de reduzir suas despesas com energia sem perder o conforto em suas casas. Em meio a esse contexto desafiador, uma das opções é a aposta na geração própria de energia; e a energia solar tem sido a alternativa mais viável.

No Ceará, investir em energia solar é possível - e muito vantajoso. Segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o estado lidera no Nordeste com a geração solar, com mais de 271,1 MW produzidos. A operação beneficia mais 27,1 mil consumidores em 98,4% dos 184 municípios cearenses e corresponde a 3,47% da geração de todo o parque solar fotovoltaico em geração distribuída no país.

Conta de luz



Afinal, com a produção própria de energia, ainda é preciso pagar a conta de luz? Mário Viana, gerente comercial da Sou Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos das regiões Norte e Nordeste, responde que, devido ao sistema de geração ser conectado à rede da concessionária, o custo mínimo de disponibilidade continua sendo cobrado. Afinal mesmo aqueles que produzem a sua própria energia, fazem uso da rede da distribuidora no período noturno.

O valor da taxa mínima varia de acordo com o padrão da unidade consumidora. Segundo a Resolução Normativa 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os valores estabelecidos para cada padrão são: 30 kWh (modelo monofásico); 50 kWh (modelo bifásico) e 100 kWh (modelo trifásico).

Para calcular o preço da taxa mínima, basta multiplicar o valor do quilowatt-hora (kWh), com base na tarifa vigente da sua distribuidora e somar à taxa de iluminação da cidade. Por exemplo, uma residência que consome 30 kWh por mês, onde cada kWh custa R$ 0,82 e a taxa de iluminação pública equivale a R$ 12,00, paga uma taxa mínima de R$36,80.

“Apesar do custo com a taxa mínima, o produtor de energia solar ainda continua com uma economia significativa no orçamento mensal, tornando a despesa com energia até 95% menor, já que ele não comprará mais energia, e sim, a produzirá.”, complementa Mário Viana.

Funcionamento à noite e quedas de energia



Por se tratar de um sistema fotovoltaico, com infraestrutura para captar raios solares durante todo o dia, boa parte da energia gerada não é consumida de imediato. O excedente, então dispensado para a rede da concessionária, pode ser usado durante a noite.

Mário Viana ainda explica que, residências que produzem sua própria energia, mesmo durante o dia, podem ficar sem energia devido uma exigência de segurança do sistema de geração. Ao faltar energia na rede da concessionária, o sistema de geração da residência é obrigado a desligar automaticamente para evitar acidentes com os profissionais dão manutenção nas redes elétricas das ruas. Está função é chamada de anti-ilhamento e é obrigatória nos equipamentos chamados de inversores. Todos os inversores vendidos no Brasil possuem essa característica.

Venda e energia compartilhada



Em dias mais ensolarados, é comum que o sistema produza mais energia que o necessário. A sobra pode se tornar “créditos” e ajudar no abatimento do preço da conta de luz. Desde 2012, a Aneel permite a conversão dos créditos na redução da fatura em um período de até 60 meses (5 anos), caso o produtor tenha vínculo com uma concessionária de energia.

Mário também explica sobre o compartilhamento de energia entre pessoas físicas e jurídicas. “É possível também compartilhar os créditos de energia com outra unidade consumidora. Desde que esses imóveis sejam atendidos pela mesma concessionária e a conta de luz tenha a mesma titularidade, CPF ou CNPJ iguais. Já em relação a consórcios ou cooperativas, também será autorizada, caso as pessoas envolvidas estejam na mesma área de cobertura da distribuidora”, afirma.

Em condomínios, a energia gerada pode ser partilhada entre os condôminos. A geração pode tanto ser usada para as áreas comuns como pode ser compartilhada entre todas as contas de luz dos condôminos, sendo essa modalidade muito pouco utilizada por gerar cobrança de ICMS na geração da energia.

Onde posso comprar um sistema de energia solar?

A partir desta sexta-feira (10), até domingo (12), o Sistema Verdes Mares, em parceria com a Sou Energy, promove o Feirão Energia Solar. O evento contará com pontos de atendimento em Fortaleza e Região Metropolitana.

Em cada local, o consumidor encontrará um integrador, que representa uma das 20 empresas especializadas nas vendas e instalação do sistema de energia solar. A participação é feita por ordem de chegada e a conta de luz deverá ser apresentada para realizar o dimensionamento do sistema.

Os interessados podem acessar o site www.feiraoenergiasolar.com.br e conferir todos os endereços dos pontos de venda do feirão. “Apoiamos essa iniciativa para permitir que todos possam ter a liberdade de produzir sua própria energia, libertando-se das altas tarifas de energia e contribuindo de alguma forma para preservar o meio ambiente”, conclui Mário Viana.

Serviço



Feirão Energia Solar

Quando: Sexta-feira (10/12), das 8h às 18h e sábado (11/12) e domingo (12/12), das 7h às 15h

Locais de vendas e mais informações: www.feiraoenergiasolar.com.br