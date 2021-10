Feijão, milho e mais: produção de grãos deve ser menor no Ceará neste ano; confira lista

Com chuvas irregulares, a projeção para a safra de grãos do Ceará neste ano ficou em 574,7 mil toneladas, volume 27,65% menor que o obtido em 2020 (794,4 mil toneladas).

O prognóstico é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) divulgado nessa quinta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme a pesquisa, dos 21 produtos monitorados, sete tiveram redução na expectativa de produção em setembro e apenas quatro apresentaram elevação.

Confira itens que devem ter queda na produção:

Arroz de sequeiro

Arroz irrigado 2ª safra

Feijão-de-corda 2ª safra irrigado

Milho grão sequeiro 1ª safra

Fava

Feijão de arranca 1ª safra

Algodão herbáceo sequeiro

A redução na produção do arroz de sequeiro ocorreu diante da queda na área plantada e na produtividade, ambos em decorrência da irregularidade na distribuição das chuvas.

Já o recuo da área plantada do arroz irrigado 2ª safra é explicado a partir do custo dos insumos e da energia elétrica, da readaptação das áreas sem várzea em Quixelô e da disponibilidade de água.

Cultivado em todos os municípios do Estado, o feijão de arranca 1ª safra se deu pela redução dos rendimentos com as chuvas irregulares em Alcântaras e Meruoca.

No caso do feijão de corda 2ª safra irrigado, a área plantada foi diminuída por conta dos custos com energia elétrica e da mão de obra, além de ter sido substituída pela carcinicultura.

Também importante grão no Ceará, o milho de sequeiro 1ª safra sofreu baixas na área plantada e no rendimento ocasionadas pela escassez de chuvas.

Legenda: Importante grão no Ceará, o milho de sequeiro 1ª safra sofreu baixas na área plantada e no rendimento ocasionadas pela escassez de chuvas. Foto: Kid Júnior

Confira itens que devem ter aumento na produção:

Arroz irrigado 1ª safra

Feijão-de-corda 1ª safra sequeiro

Feijão-de-corda 2ª safra sequeiro

O arroz irrigado 1ª safra apresentou crescimento da produção em virtude do crescimento da área.

As chuvas concentradas em Uruburetama, Paraipaba e Aracoiaba elevaram o rendimento do feijão de corda 1ª safra sequeiro, atingindo maior retorno que a média dos últimos onze anos e elevando a projeção para a safra de 2021.

O mesmo ocorreu em Horizonte, puxando para cima o prognóstico para a produção do feijão de corda 2ª safra sequeiro.

Safra 2021/2022

Também nessa quinta-feira (7), a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou projeção para a safra 2021/2022. Segundo o levantamento, o Ceará deve obter 653,6 mil toneladas de grãos na próxima colheita, volume 10,1% maior que as 593,5 mil toneladas da safra 2020/2021.

A variação é a terceira maior do Nordeste, atrás somente do Piauí, que deve atingir crescimento de 10,7%, totalizando 5,5 milhões de toneladas, e da Paraíba, que deve obter alta de 15,8%, alcançando 93 mil toneladas.

O Nordeste deve atingir 24,4 milhões de toneladas de grãos produzidos na safra 2021/2022, o que representa um aumento de 3,5%.