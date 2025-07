Faculdade Inbec lança “Shark School” para conectar jovens talentos e empresas

A Faculdade Inbec está à frente de uma iniciativa pioneira na área da educação superior: o Inbec Shark School, projeto que conecta jovens talentos de escolas públicas a empresas parceiras interessadas em investir em formação acadêmica e capacitação profissional. Inspirado no modelo do programa de TV Shark Tank, o projeto promove uma ponte entre estudantes e empresários, que atuam como “empresas-anjos” ao financiarem bolsas de estudos e oportunidades de estágio.

O programa foi desenvolvido com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior de qualidade, especialmente nas áreas de Engenharia Civil e Engenharia de Software, dois setores estratégicos para o desenvolvimento do país. Os alunos selecionados recebem bolsas integrais e têm acesso a uma formação alinhada às demandas atuais do mercado, incluindo disciplinas sobre Inteligência Artificial e Green Skills (competências voltadas à sustentabilidade e inovação).

Legenda: O projeto é inspirado no programa Shark Tank Foto: Divulgação

Além dos estudantes, os próprios colaboradores das empresas parceiras também são beneficiados com oportunidades de formação e aperfeiçoamento profissional, o que torna o programa uma ferramenta de desenvolvimento institucional e fortalecimento do ambiente corporativo.

“A inspiração veio diretamente do programa de TV Shark Tank, onde empreendedores apresentam suas ideias a uma bancada de empresários. Nosso mantenedor e diretor, Antônio Bitencourt, enxergou nesse formato uma excelente oportunidade de adaptação ao meio acadêmico com viés social”, explica Lucas Moraes, coordenador do curso de Engenharia Civil da Faculdade Inbec. “No modelo da Faculdade Inbec, quem se apresenta são alunos do ensino médio da rede pública, que compartilham suas trajetórias, sonhos e vivências diante de empresários do setor da construção civil e da tecnologia”, completa.

Legenda: Participação dos estudantes durante o evento Foto: Divulgação

Segundo dados do Censo do IBGE de 2022, apenas 18,4% da população brasileira com 25 anos ou mais possui ensino superior completo. A taxa de evasão também é alarmante: menos de 30% dos estudantes que ingressaram na universidade em 2017 concluíram o curso, conforme o Mapa do Ensino Superior de 2023. O principal fator é a falta de recursos financeiros, um cenário que o Inbec Shark School busca reverter por meio de parcerias com o setor privado.

“Esse é, de fato, um dos maiores desafios do ensino superior no Brasil. No Projeto Shark, a concessão da bolsa integral é apenas um dos pilares de sustentação. Trabalhamos com um modelo completo, que inclui estágios supervisionados, suporte psicopedagógico e o desenvolvimento das chamadas soft skills. Essa estrutura fortalece o vínculo entre aluno, empresa e instituição, e atua diretamente na prevenção da evasão”, destaca Lucas.

Legenda: Os estudantes são selecionados por meio de oficinas e atividades de formação Foto: Divulgação

As empresas que aderem ao projeto têm acesso a uma série de benefícios, entre eles: utilização da estrutura da Faculdade Inbec, acesso gratuito a cursos e workshops, deduções fiscais previstas pela legislação e o fortalecimento da marca empregadora, especialmente no setor de Recursos Humanos.

“As empresas podem adotar jovens em duas modalidades: selecionando um aluno externo da rede pública ou indicando um colaborador interno. Essa segunda opção tem tido ótima aceitação, pois estimula a qualificação dos funcionários e contribui para a retenção de talentos dentro da empresa”, afirma o coordenador.

Legenda: O Inbec Shark School tem duração de quatro anos Foto: Divulgação

A seleção dos estudantes acontece de forma estruturada, por meio de oficinas, atividades de formação e um pitch final diante dos empresários. “O momento mais marcante é o pitch, quando os candidatos apresentam suas histórias de vida, sonhos e motivações. Muitas dessas trajetórias emocionam e inspiram os empresários, que se sensibilizam e decidem investir nesses jovens como empresas-anjos”, finaliza Lucas Moraes.

Com duração de quatro anos, o Inbec Shark School visa não apenas formar profissionais tecnicamente qualificados, mas também promover transformação social e inclusão.

Serviço

Site: www.inbec.edu.br

Instagram: @faculdadeinbec

E-mail: contato@inbec.edu.br

Portal oficial do projeto: https://midia.inbec.com.br/inbec-shark-school-hibrido

Contato para quem deseja participar do projeto: (85) 9 8619-8767.