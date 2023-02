Entenda o que são afiliados e como quem presta esse serviço pode ganhar dinheiro na internet

Quem não gosta de desconto e cupom para fazer compras online? Por trás dos links de promoções e indicações de produtos publicados por páginas e influenciadores nas redes sociais, há uma oportunidade de ganhar dinheiro.

O mercado de afiliados surgiu no final da década de 1990 e tem se popularizado ano a ano, sobretudo depois da pandemia. Na prática, a afiliação é uma estratégia de marketing de grandes empresas, uma forma de chegarem mais próximo do consumidor por meio de pessoas que se comunicam diretamente com o público que pretendem atingir.

Em contrapartida, os afiliados recebem uma parcela de comissão em cima das vendas dos produtos e serviços que ajudam a divulgar. Páginas que divulgam promoções de diversos produtos têm se multiplicado nas redes sociais, vendendo para milhões de seguidores.

Existem empresas especializadas nesse modelo de negócio, que chegam a faturar bilhões por ano. Mas, essa estratégia também pode ser uma forma de renda para qualquer pessoa que tenha conhecimento e tempo para se dedicar às redes sociais.

Boa estratégia para as empresas

O gerente regional da Awin Brasil, Rodrigo Genoveze rememora que o marketing de afiliados começou com a Amazon, que criou a primeira plataforma para possibilitar a afiliação para divulgação de vendas.

Cada afiliado gera um link próprio que direciona para o produto vendido no e-commerce. Por meio desse link, a empresa consegue rastrear de onde veio a compra e remunerar o afiliado por aquela divulgação.

Rodrigo Genoveze Gerente regional da Awin Brasil O afiliado nada mais é que uma força de venda comercial digital. Ele é quem sabe melhor sobre um determinado produto ou serviço, ele quem vai indicar. Quando você entra em uma loja física, o vendedor explica os produtos. O afiliado é isso, mas no meio digital"

A chefe de desenvolvimento de vendas na Rakuten Advertising, Desiree Caterini, explica que as grandes empresas têm investido muito nesse mercado devido à afiliação ser uma forma de marketing de baixo risco, baseada no sucesso de vendas. Isso porque o anunciante só precisa pagar o afiliado após a venda ou contratação de serviço ser efetuada.

“O marketing de afiliados pode ser um divisor de águas quando se fala de canal de mídia de performance para marcas. É uma mídia de baixo risco, porque é baseado no sucesso, com resultados garantidos. Na ponta do anunciante, é muito importante, porque todas as empresas estão buscando maior rentabilidade e um maior retorno”, coloca.

Segundo ela, os principais afiliados hoje são empresas, como bancos e fintechs que oferecem cashback para os clientes, sites de cupons e de divulgação de ofertas.

“Quando a gente fala afiliados, no que gera realmente um volume de faturamento, principalmente para o varejo e indústria, é muito mais profissional do que programas para pessoas físicas”, afirma.

Lucro para o afiliado

Isso não significa que a estratégia não possa ser utilizada por pessoas físicas, como influenciadores.

De acordo com Rodrigo Genoveze, os ganhos de quem começa a trabalhar como afiliado normalmente começam na faixa de R$ 500 e R$ 600 por mês, mas, em poucos meses, essa remuneração mensal pode chegar a R$ 2.000 ou mais.

Ele ressalta que existem plataformas, como a Awin, que realizam a mediação entre anunciantes e afiliados. Nelas, os afiliados podem ver a porcentagem de comissão oferecida por cada empresa por cada tipo de produto, escolhendo para quem e o que anunciar.

“Quando a gente fala de produtos mais ligados a moda e cosméticos, geralmente o comissionamento é mais alto, a gente encontra comissionamento de 15% a 20%, mas o ticket médio é mais baixo. Quando se fala de companhias aéreas, a margem de contribuição é muito baixa, mas o ticket médio é mais alto. Quando a gente fala de companhia aérea, geralmente se fala de 1%, 2% [de comissionamento]. Mas isso tudo é muito claro na plataforma”, esclarece.

Uma boa forma de conseguir mais comissões é publicando promoções, o que explica o surgimento de diversas páginas que anunciam descontos em diferentes e-commerces. A promoção engaja e, como o desconto muitas vezes é por tempo limitado, é mais provável que o consumidor compre naquele momento, daquele link.

“O afiliado tem que estar atento, olhar no e-commerce para ver os melhores produtos com preços melhores, mas fazemos a comunicação quando tem alguma super promoção no ar”, destaca.

Como se tornar afiliado?

Quem quer trabalhar no ramo pode entrar em contato diretamente com a empresa que deseja se tornar afiliado. Vários e-commerces possuem programas de afiliação, como Amazon, Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo e Dafiti.

Outra opção é se cadastrar em uma plataforma que trabalhe com a integração entre afiliados e anunciantes. Segundo Genoveze, o cadastro na Awin é gratuito.

Sendo afiliado, basta criar um link personalizado de cada produto e divulgar. Mas, para ganhar dinheiro nesse mercado, é preciso aprender a trabalhar com marketing digital e redes sociais, buscando alcançar um público cada vez maior. Vale escrever textos de reviews de produtos, procurar e publicar promoções e gravar vídeos.

“É um trabalho comercial que o afiliado tem que fazer, tem que fazer um bom conteúdo, trabalhar. O afiliado não tá ganhando dinheiro, ele tá trabalhando para receber aquela renda”, ressalta.

