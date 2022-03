Empréstimo pelo Auxílio Brasil: o que se sabe até agora e como fazer

O empréstimo Auxílio Brasil se tornou um dos assuntos mais comentados após a assinatura da Medida Provisória (MP) que anuncia o benefício, na semana passada. No evento, também houve a liberação do saque extraordinário do FGTS 2022 e antecipação do décimo terceiro para aposentados do INSS.

A medida pode alcançar mais de 52 milhões de pessoas, incluindo os cerca de 30,5 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, os 4,8 milhões de beneficiários do BPC e os 17,5 milhões beneficiários do programa Auxílio Brasil.

Os detalhes sobre como solicitar o empréstimo ainda serão divulgados pelo Governo Federal. Saiba o que se sabe sobre o empréstimo do Auxílio Brasil abaixo.

O empréstimo consignado era uma modalidade de acesso a crédito até então limitada a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e a servidores públicos.

Agora, pessoas que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Auxílio Brasil também poderão fazer. A novidade consta em Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, em cerimônia no Palácio do Planalto.

O crédito consignado é aquele concedido com desconto automático em folha de pagamento.

Por ter como garantia o desconto direto no salário ou benefício, esse tipo de operação de crédito pessoal é uma das que oferecem os menores juros do mercado.

A estimativa é oferecer R$ 77 bilhões em empréstimos consignados a esse público.

O governo também ampliou a margem consignável de 35% para 40% da renda, reinstituindo o percentual que vigorou em 2021.

Essa margem consignável é justamente o percentual máximo da renda que pode ser usado para o pagamento do empréstimo do Auxílio Brasil.

A MP também define que 5% da nova margem consignável poderão ser destinados para saque ou amortização de despesas do cartão de crédito. Os 35% restantes é para o empréstimo pessoal com crédito em conta.

Dessa forma, o valor do empréstimo do Auxílio Brasil é de até 40% da sua renda mensal.

Veja o calendário de pagamento do Auxílio Brasil 2022

MÊS DE MARÇO

Final do NIS 1: 18/03

18/03 Final do NIS 2: 21/03

21/03 Final do NIS 3: 22/03

22/03 Final do NIS 4: 23/03

23/03 Final do NIS 5: 24/03

24/03 Final do NIS 6: 25/03

25/03 Final do NIS 7: 28/03

28/03 Final do NIS 8: 29/03

29/03 Final do NIS 9: 30/03

30/03 Final do NIS 0: 31/03

Como se inscrever no Auxílio Brasil?

O cadastro para participar do Auxílio Brasil é o mesmo que era utilizado no Programa Bolsa Família, sendo realizado pelos municípios, onde um responsável familiar deve procurar o setor responsável pelo cadastramento na sua cidade, que geralmente é realizado pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). No entanto, as famílias passam ainda por uma seleção que vai considerar as regras do programa e a quantidade de famílias atendidas no município, além do limite orçamentário destinado ao Auxílio Brasil.

Para ingressar no programa de transferência de renda do governo, o chefe da família deve comprovar:

Renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais ;

; Renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

São ainda critérios para permanecer no programa:

No caso de existência de gestantes , o comparecimento às consultas de pré-natal, conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS);

, o comparecimento às consultas de pré-natal, conforme calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS); Participação em atividades educativas ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes (mães que amamentam);

ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes (mães que amamentam); Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos;

o cartão de vacinação das crianças de 0 a 7 anos; Acompanhamento da saúde de mulheres na faixa de 14 a 44 anos;

de mulheres na faixa de 14 a 44 anos; Garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos.

Quais os valores?

Benefício Primeira Infância: contempla famílias com crianças entre zero e 36 meses incompletos (de R$ 130);

Benefício Composição Familiar: diferente da atual estrutura do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos, será direcionado também a jovens de 18 a 21 anos incompletos. O objetivo é incentivar esse grupo a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal (de R$ 65);

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: se, após receber os benefícios anteriores, a renda mensal per capita da família não superar a linha da extrema pobreza, ela terá direito a um apoio financeiro sem limitações relacionadas ao número de integrantes do núcleo familiar (a linha de extrema pobreza foi definida em R$ 100);

Auxílio Esporte Escolar: destinado a estudantes com idades entre 12 e 17 anos incompletos que sejam integrantes de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e que se destacarem em competições oficiais do sistema de jogos escolares brasileiros (de R$ 1 mil em parcela única ou R$ 100 mensais);

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiários do Auxílio Brasil. A transferência do valor será feita em 12 parcelas mensais de R$ 100 ou R$ 1 mil em parcela única. Não há número máximo de beneficiários;

Auxílio Criança Cidadã: direcionado ao responsável por família com criança de zero a 48 meses incompletos que consiga fonte de renda, mas não encontre vaga em creches públicas ou privadas da rede conveniada. O valor será pago até a criança completar 48 meses de vida, e o limite por núcleo familiar ainda será regulamentado (de R$ 200 para criança matriculada em período parcial ou R$ 300 para criança matriculada em período integral);

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: pago por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único (de R$ 200);

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: quem estiver na folha de pagamento do Auxílio Brasil e comprovar vínculo de emprego formal receberá o benefício (de R$ 200);

Benefício Compensatório de Transição: para famílias que estavam na folha de pagamento do Bolsa Família e perderem parte do valor recebido em decorrência do enquadramento no Auxílio Brasil. Será concedido no período de implementação do novo programa e mantido até que haja majoração do valor recebido pela família ou até que não se enquadre mais nos critérios de elegibilidade;

Como saber se o cadastro do Auxílio Brasil foi liberado?

Quando é feito o cadastramento, o atendente orienta que através do aplicativo do Bolsa Família, que ainda será usado no novo benefício, é possível fazer essa consulta. Ao abrir o app existe uma tecla digital escrita Consulte seu Benefício, ela abre uma página indicando para digitar o CPF, a pessoa também pode escolher digitar o NIS. Nessa aba, o usuário saberá a situação do seu benefício.

Outra opção é realizar a consulta também por ligação telefônica, gratuita, através do número 0800 707 2003, ligada ao MDS, ou para 0800 726 0207, ligada à Caixa Econômica Federal.

Essas linhas possuem horários específicos de atendimento de acordo com o dia da semana: de segunda à sexta das 8h às 21h. Sábados das 10h às 16h. É importante ter sempre em mãos o número do CPF cadastrado.