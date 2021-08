Empregador pode ser preso por não repassar contribuição do INSS; entenda

Quem tem carteira assinada no regime CLT tem uma parte do salário suprimida todos os meses para pagamento ao INSS. A contribuição deve ser repassada pela empresa ao instituto. Caso contrário, o trabalhador poderá encontrar dificuldades ao receber benefícios previdenciários .

O não repasse dessa verba é considerado apropriação indébita e tem como consequência prevista no Código Penal a reclusão do empregador e pagamento de multa.

Foi o que aconteceu com proprietários de um restaurante em São Paulo que recolheram as contribuições previdenciárias de funcionários por sete anos.

Decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) determinou prisão por dois anos e quatro meses para os empresários, que justificaram o não repasse das verbas ao INSS por dificuldades financeiras na empresa.

O mestre em direito previdenciário pela PUC-SP, Rodolfo Ramer, explica que, independentemente do motivo alegado pelo empregador, o desconto previdenciário é obrigatório .

Desconto automático

O recolhimento da contribuição previdenciária é obrigatório para qualquer pessoa que trabalha ou presta serviços. Os MEI, por exemplo, têm que pagar mensalmente um boleto com o desconto.

Para quem tem carteira assinada, o desconto é feito automaticamente no salário bruto e a alíquota depende do valor que é recebido mensalmente. É papel do empregador repassar aquele dinheiro que foi descontado da folha salarial para o INSS.