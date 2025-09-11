Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3484 e levam mais de R$ 520 mil cada

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3484, sorteada na noite desta quinta-feira (11), e levaram R$ 529.556,06, cada.

As duas foram feitas na modalidade simples, sendo registradas nas cidades de Aracaju, capital de Sergipe, e Brasília (DF).

No Ceará, cinco apostas simples acertaram 14 dezenas e levaram um prêmio de R$ 857,42, sendo três delas feitas em Fortaleza, com as outras duas indo para os municípios de Sobral e Maracanaú.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (12), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Veja também Negócios Aposta única do Rio de Janeiro leva prêmio de mais de R$ 53 milhões da Mega-Sena 2913

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

01-03-04-05-07-08-09-11-13-14-15-17-23-24-25

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 529.556,06

14 acertos

370 apostas ganhadoras, R$ 857,42

13 acertos

12.981 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

137.066 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

624.023 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.