Dólar turismo chega a R$ 6,53 em casas de câmbio de Fortaleza; veja opções

O dólar turismo chegou a R$ 6,53 nas casas de câmbio de Fortaleza. Conforme pesquisa direta realizada nesta quinta-feira (23) pela reportagem do Diário do Nordeste, a menor cotação da moeda encontrada foi de R$ 5,85.

A cotação do dólar turismo fechou a R$ 5,83 nessa quarta-feira (22), um recuo de 1,01%. Contudo, nesta quinta a valor máximo registrado foi de R$ 5,88. Na última atualização, de 14h24, a moeda ficou em R$ 5,85.

O levantamento realizado pela reportagem consultou seis casas de câmbio da Capital. O maior valor encontrado foi de R$ 6,53, valor vendido do dólar para cartão pré-pago.

Veja valores encontrados

Fortur Câmbio: R$ 5,85 com todas as taxas

Day Câmbio: R$ 5,93 com as taxas / R$ 6,25 (cartão pré-pago)

Travelex Confidence Câmbio: R$ 5,94 com as taxas

La Moneta Câmbio: R$ 5,98 com as taxas / R$ 6,53 (cartão pré-pago)

TourStar Câmbio e Turismo: R$ 5,90 com as taxas

Sadoc: R$ 5,98 com as taxas

Queda do dólar comercial

A queda no câmbio do dólar comercial foi registrada após longos dias de pressão intensa no mercado, já que este é um período em que o Banco Central vive a volatilidade gerada por remessas de lucros e dividendos ao exterior.

O fluxo cambial, desta quarta-feira (22), registrou saída de US$ 6,261 bilhões. Nos últimos 30 dias, o volume financeiro diário médio é de R$ 65,2 bilhões e o giro médio é de 230 mil contratos por dia.