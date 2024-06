Dólar fecha no maior valor desde julho de 2022 após fala de Lula sobre Copom à Verdinha

Após as críticas de Lula ao Banco Central (BC), feitas nesta quinta-feira (20) em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste e à Verdinha 92.5 FM, o dólar fechou em alta, chegando a R$ 5,46, o maior valor desde julho de 2022. O índice Ibovespa também sentiu a repercussão e encerrou com ganhos reduzidos nesta quinta-feira (20). O fato acabou minimizando o clima positivo com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) ocorrido na quarta-feira (19).

No início do dia, a manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano colocou as cotações do dólar em baixa. Porém, a ação do Banco Central foi duramente criticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A decisão do Banco central foi investir no sistema financeiro, especuladores que ganham dinheiro com os juros, e nós queremos investir na produção", disse o presidente, que também reiterou por diversas vezes que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), desta quarta-feira (19), prejudica o povo brasileiro, e acusou o Banco Central de atuar junto aos interesses do mercado financeiro.

Confira a entrevista exclusiva de Lula ao Diário do Nordeste e à Verdinha FM:

Oscilação da moeda norte-americana

O dólar, que chegou a cair mais de 1% durante a manhã, mudou de sinal e encerrou o dia com alta de 0,39%, negociado a R$ 5,461, o maior patamar desde julho de 2022.

O efeito negativo das falas do presidente também fizeram o Ibovespa encerrar próximo da mínima do dia, apesar de se manter no campo positivo com alta de 0,15%, aos 120.445 pontos.

O desempenho do mercado foi sustentado pelo avanço das principais companhias listadas, com Vale (VALE3) ganhando 0,9%, enquanto Petrobras (PETR4) valorizou 1,59%.