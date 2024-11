Dois vice-presidentes da M. Dias Branco renunciam aos cargos; saiba os motivos

Dois executivos da M. Dias Branco renunciaram aos cargos na segunda-feira (11). Adil Dallango Filho, vice-presidente de Supply Chain e integrante do Comitê ESG, demitiu-se por "motivos pessoais". Já Rômulo Ruberti Dantas, vice-presidente comercial, será indicado para o conselho de administração na Assembleia Ordinária de Acionistas de 2025.

Em nota destinada aos acionistas e ao mercado em geral, a M. Dias Branco agradeceu aos serviços prestados por ambos.

Além disso, a empresa informou que, até que o conselho de administração delibere sobre a eleição dos novos titulares para os cargos, o presidente da companhia, Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior, assumirá interinamente as funções de vice-presidente comercial, enquanto o atual diretor-executivo técnico de Operações, Sidney Leite dos Santos, deve acumular interinamente as funções de vice-presidente de Supply Chain, "assegurando a continuidade das operações e o alinhamento estratégico da companhia".

"A M. Dias Branco reforça seu compromisso com a transparência e manterá o mercado e seus acionistas informados sobre o processo de sucessão", concluiu a nota, assinada pelo vice-presidente de Investimentos e Controladoria e diretor de Relações com Investidores, Gustavo Lopes Theodozio.

Queda no faturamento da empresa

A colunista Ingrid Coelho, do Diário do Nordeste, publicou nessa terça-feira (12) que a empresa de massas e biscoitos reportou um lucro líquido de R$ 124,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, o que representa uma queda de 51,9% em comparação com o lucro líquido obtido no mesmo período do ano passado (R$ 259 milhões).

Em meio aos resultados negativos, a empresa afirmou que faria "ações corretivas", e uma delas foi enxugar a estrutura organizacional do grupo. "A M. Dias Branco informa que o movimento de contratações e desligamentos faz parte da dinâmica do mercado. A Companhia está sempre buscando formas de melhorar sua eficiência operacional e logística para aproveitar ao máximo sua capacidade produtiva", comentou a M. Dias Branco, em nota enviada à coluna.

Foram registrados mais de 800 desligamentos ao longo dos últimos meses em unidades da empresa espalhadas pelo País.