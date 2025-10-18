Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6010, deste sábado (18/10); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
A Loteria Federal de concurso 6010 vai sortear um prêmio de R$ 1,3 milhão. O sorteio acontece hoje (18/10), a partir das 19h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Loteria Federal 6010 de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 19h.

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Fachada moderna do Aeroporto Internacional de Natal, administrado pela Zurich Airport Brasil, com estrutura de vidro e cobertura metálica curva sob céu azul.
Igor Pires

Ameaça de bomba suspende operações no aeroporto de Natal

Pelo menos duas aeronaves em aproximação para Natal precisaram alternar para João Pessoa

Redação
Há 2 horas
Pessoas saem de agência da Previdência Social em Fortaleza, representando o atendimento e as filas do INSS no Ceará.
Negócios

INSS suspende novos empréstimos consignados de quatro bancos; veja lista

Instituto aponta irregularidades por parte das instituições.

Redação
18 de Outubro de 2025
Smartphone com aplicativo WhatsApp Business ligado em cima de um teclado de computador.
Negócios

Mudança no WhatsApp Business eleva custos e preocupa empreendedores cearenses

A plataforma passou a cobrar uma taxa de R$ 0,33 por mensagem

Milenna Murta*
18 de Outubro de 2025
Trabalhadores atuam em linha de produção industrial com garrafas e caixas empilhadas, representando a atividade fabril no Ceará.
Negócios

Investimentos milionários vão gerar 2,9 mil empregos em 15 cidades do Ceará

Aportes são referentes a empresas interessadas em investir no Estado e negócios que já operam na região

Letícia do Vale
18 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Uma coalização pelo agro da Ibiapaba, que cresce com tomate

Nos próximos dias 23 e 24, a cidade de Guaraciaba receberá a primeira edição do Coalizão Agro, que reunirá grandes especialistas em hortifrutis e gestão de água

Egídio Serpa
18 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6855, desta sexta-feira (17/10); prêmio é de R$ 8,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6855, desta sexta-feira (17/10); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
17 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2837 – Sorteio de sexta-feira, 17/10; Prêmio de R$ 2,4 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2837 – Sorteio de sexta-feira, 17/10; Prêmio de R$ 2,4 milhões

Apostas para a Lotomania 2837 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
17 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3515, desta sexta-feira (17/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3515, desta sexta-feira (17/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
17 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2874 de hoje, sexta-feira, 17/10; prêmio é de R$ 700 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2874 de hoje, sexta-feira, 17/10; prêmio é de R$ 700 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2874 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 700 mil.

A. Seraphim
17 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (17/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
17 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (17/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
17 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 760 - Sorteio de sexta-feira, 17/10; Prêmio de R$ 2,7 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 760 - Sorteio de sexta-feira, 17/10; Prêmio de R$ 2,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 760 em 17/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
17 de Outubro de 2025
Celular aberto no aplicativo do Bolsa Família.
Negócios

Pagamento do Bolsa Família de outubro começa na segunda (20); veja calendário

Em setembro, foram beneficiadas cerca de 19 milhões de famílias.

Redação
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra interface do aplicativo MEC Enem
Papo Carreira

MEC Enem apresenta materiais de estudo e simulados; veja passo a passo

A ferramenta conta com assistente virtual e conteúdos disponíveis gratuitamente

Renato Bezerra e Milenna Murta*
17 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Crise nos Correios é consequência do uso político das estatais

Como está, a deficitária empresa não tem como competir com a Amazon e o Mercado Livre, que têm lucros bilionários, resultado da eficiência

Egídio Serpa
17 de Outubro de 2025
Várias apostas de loteria Quina com os números e detalhes das combinações impressos, prontas para jogar na loteria, em destaque cores roxa e amarela.
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 8 milhões nesta sexta (17)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa nesta noite.

Redação
17 de Outubro de 2025
torres de energia eólica em alto mar.
Negócios

Crise do setor eólico ameaça os investimentos e projetos offshore no Ceará?

Ceará está em missão à China para atrair investidores do segmento

Paloma Vargas
17 de Outubro de 2025
Mão de pessoa branca entregando a chave de um carro novo à mão de uma cliente em uma concessionária, com carros em desfoque ao fundo.
Negócios

Comprar carro ou assinatura: qual a melhor opção para o seu bolso?

A escolha pode variar a depender do objetivo central do investidor

Milenna Murta*
17 de Outubro de 2025
Imagem mostra o aeroporto, onde passageiros aguardam em fila.
Igor Pires

Aeroporto de Fortaleza cresce, mas ainda não atinge movimento pré-pandemia

Igor Pires
17 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Sucesso do ITA no Ceará dependerá do apoio dos empresários

Para o engenheiro Felipe Bonfim, graduado pelo ITA, hoje, de cada 3 internos na instituição, um é cearense, e isto “é um fenômeno”.

Egídio Serpa
17 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Selic em 15% está levando empresas à inadimplência

É o que revela Volnei Eyng, CEO da Multiplike, empresa do mercado financeiro. Ele diz que a taxa de juros só começará a cair em 2026.

Egídio Serpa
17 de Outubro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Aposta de São Paulo acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1,5 milhão

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) desta sexta-feira (17)

Redação
16 de Outubro de 2025