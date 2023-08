Compra estornada no Nubank? Clientes relatam falha no cartão

Clientes do banco digital Nubank relataram, nesta terça-feira (1º), que a empresa realizou o estorno indevido de compras. De acordo com informações do portal Uol, a empresa afirmou que está trabalhando para solucionar o problema e incluir os valores nas faturas.

Segundo o banco, a falha é decorrente de "uma instabilidade no processamento de algumas compras", e que clientes não precisam tomar qualquer medida.

"Uma instabilidade no processamento de algumas compras levou ao estorno automático indevido dessas transações. O Nubank está trabalhando para a reinclusão das compras nas devidas faturas. Não há necessidade de qualquer medida por parte dos clientes", informou a empresa em nota.

Usuários do Nubank compartilharam nas redes sociais que a falha provocou estorno automático de valores.

Veja relatos de usuários

