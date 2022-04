Como o aumento na conta de luz vai impactar a cadeia produtiva do Ceará

Os setores econômicos vêm sofrendo com impactos financeiros desde o início da pandemia e, agora, mais uma medida deve agravar a situação. Com o reajuste de quase 25% nas contas de energia, a produção de insumos, por exemplo, deve encarecer ainda mais no Ceará.

Nessa terça-feira (19), foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o reajuste anual das tarifas da concessionária Enel Ceará.

O diretor de Gestão Energética do Sindienergia-CE (Sindicato das Indústrias de Energia do Ceará), Paulo Siqueira, aponta que, certamente, vai haver um grande impacto no setor industrial. Para a categoria de consumidores de alta tensão, o reajuste ficou em 24,18%.

Paulo Siqueira diretor de Gestão Energética do Sindienergia-CE Para aquelas indústrias que ainda estão no ambiente cativo o impacto será grande, isso porque eleva o custo da produção, por isso, precisam pensar em acelerar uma contratação de produção livre ou de geração distribuída”.

Segundo Siqueira, a perspectiva é de que os aumentos sejam ainda maiores, porque a partir de 2023 os consumidores vão começar a pagar a conta do empréstimo que está sendo realizado.

Acima do esperado

O aumento, inclusive, foi superior às expectativas de especialistas da área, que esperavam uma alta entre 10% a 15%, conforme já havia sido noticiado pelo colunista do Diário do Nordeste, Victor Ximenes.

O diretor de Gestão Energética do Sindienergia-CE explica ainda que aquela previsão tinha relação com expectativa de que a inflação fosse arrefecer nos primeiros meses deste ano, uma vez que estes índices têm alto impacto.

“Além disso, o empréstimo que estava sendo aprovado para as distribuidoras ainda não foi creditado. Até as próximas semanas deve ser liberado o valor de R$ 5,3 bilhões para cobrir os custos do período de escassez hídrica, se esses valores fossem repassados antes, poderia haver um alívio”, pontua.

Siqueira destaca ainda que, embora tenha sido anunciado o fim da taxa extra da bandeira de escassez hídrica, é possível que tenhamos uma cobrança extra ainda este ano, o que deve encarecer ainda mais as contas.

Bola de neve

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), Freitas Cordeiro, pondera que essa adequação já era aguardada, mas não se imaginava que seria nessa proporção.

Freitas Cordeiro presidente da FCDL-CE “Simplesmente pegou todo mundo de surpresa, acredito que isso terá que ser revisto, não sei onde buscaram esse indexador, a energia é um insumo essencial, foge a todos os indicativos que nós temos”.

Por isso, de acordo com ele, o reajuste vai impactar muito o comércio, que já vem amargurando as perdas causadas por quase dois anos de lockdown, além dos impactos econômicos.

“Nós já temos uma inflação teimando em crescer, vem se juntar a escalada de combustíveis e isso é terrível. A bandeira tarifaria já um castigo, aí quando sai e é com esse reajuste. As perdas que poderemos ter serão terríveis”.

O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE) ressalta ainda que o aumento real para os consumidores de alta tensão será de 4,2%, em média.

"Isso eleva o custo da produção e encarece ainda mais a cadeia produtiva, e paro consumidor afeta ainda mais a capacidade do consumo", acrescenta.