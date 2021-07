Como fazer empréstimo saque-aniversario pelo aplicativo FGTS

O empréstimo saque-aniversário pode ser solicitado pelos trabalhadores que desejarem antecipar o benefício do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A solicitação pode ser feita através do celular ou aplicativo do FGTS.

Segundo a Caixa Econômica Federal, é possível sacar até três anos do benefício e utilizar o FGTS como garantia para a contratação do crédito. O valor mínimo da modalidade de empréstimo é de R$ 2 mil. Já a taxa de juros fica em 0,99% a.m.

O benefício pode ser solicitado por maiores de 18 anos, que possuam conta poupança ou corrente, não sendo necessário ter o nome limpo junto ao Serasa ou SPC.

Após a transação online, o valor da antecipação fica disponível em sua conta no dia seguinte ao contrato.

Veja como solicitar o empréstimo do saque-aniversário FGTS pelo celular

Para contratar o crédito do benefício, o trabalhador deverá solicitar através do aplicativo do FGTS ou pelo Internet Banking. Confira o passo a passo:

Baixe e acesse o aplicativo do FGTS;

Clique em “linha de crédito”;

Em seguida, informe o número de parcelas que se deseja antecipar e os respectivos valores;

Neste momento, você pode realizar uma simulação;

Caso queira o benefício, clique em “contratar”;

Coloque a assinatura eletrônica. Se você não possui uma assinatura digital, clique aqui;

Com isso, conclua o processo e guarde o comprovante.

Vale lembrar que o beneficiário deve optar pela modalidade do saque-aniversário no aplicativo do FGTS. Para isso, veja o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do FGTS ou site da Caixa Econômica;

Vá em “Meu FGTS”

Selecione a opção “Saque-aniversário”;

Feito isso, leia e concorde com os termos e condições, e clique em “aderir Saque-aniversário”;

Requisitos para o saque-aniversário FGTS

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Possuir conta poupança ou corrente no banco;

Estar com o CPF regularizado.

Segundo a Caixa, o crédito é possível para aqueles que possuem o nome sujo junto ao SERASA ou SPC.

Valores do saque-aniversário

Ao optar por essa modalidade de acesso ao FGTS, só é possível sacar um determinado percentual do valor total. Dessa forma, a quantia que poderá ser sacada irá variar conforme valor disponível no Fundo.

Vale lembrar que o saque aniversário, funciona de forma que, quanto maior for a quantia disponível no fundo menos poderá ser sacado.

Por exemplo, o percentual máximo de saque, que é até 50% do valor total disponível, é para aqueles que possuem até R$ 500,00 na conta. Já o mínimo de 5% é destinado a quem possui acima de R$ 20.000

Como funciona a antecipação do FGTS

O trabalhador terá a possibilidade de resgatar valores referentes ao acumulado de 3 anos da modalidade, podendo optar por sacar a quantia mínima de R$ 2.000. No entanto, haverá taxas de juros que serão cobradas sob o empréstimo disponibilizado. Entenda as condições de crédito abaixo:

Cobrança de juros de 0,99% ao mês;

Acumulado de juros por ano: 12,54%;

Valor mínimo de R$ 2.000 para o empréstimo;

É possível antecipar em até 3 anos.

É importante ressaltar que as taxas de juros cobradas pela Caixa, se enquadram dentre as mais baixas, no que se refere ao crédito pessoal.

Calendário FGTS 2021 - Saque-aniversário

Nascidos em janeiro

Início do pagamento: 4 de janeiro de 2021

4 de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 31 de março de 2021

Nascidos em fevereiro

Início do pagamento: 1º de fevereiro de 2021

1º de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de abril de 2021

Nascidos em março

Início do pagamento: 1º de março de 2021

1º de março de 2021 Data limite para sacar: 31 de maio de 2021

Nascidos em abril

Início do pagamento: 1º de abril de 2021

1º de abril de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em maio

Início do pagamento: 3 de maio de 2021

3 de maio de 2021 Data limite para sacar: 31 de julho de 2021

Nascidos em junho

Início do pagamento: 1 de junho de 2021

1 de junho de 2021 Data limite para sacar: 31 de agosto de 2021

Nascidos em julho

Início do pagamento: 1 de julho de 2021

1 de julho de 2021 Data limite para sacar: 30 de setembro de 2021

Nascidos em agosto

Início do pagamento: 2 de agosto de 2021

2 de agosto de 2021 Data limite para sacar: 31 de outubro de 2021

Nascidos em setembro

Início do pagamento: 1º de setembro de 2021

1º de setembro de 2021 Data limite para sacar: 30 de novembro de 2021

Nascidos em outubro

Início do pagamento: 1º de outubro de 2021

1º de outubro de 2021 Data limite para sacar: 31 de dezembro de 2021

Nascidos em novembro

Início do pagamento: 1º de novembro de 2021

1º de novembro de 2021 Data limite para sacar: 31 de janeiro de 2022

Nascidos em dezembro

Início do pagamento: 1º de dezembro de 2021

1º de dezembro de 2021 Data limite para sacar: 28 de fevereiro de 2022

