Comércio cearense vê cenário positivo no 2º semestre e projeta crescimento nas vendas

Historicamente mais rentável para o comércio por conta das vendas da Black Friday e do Natal, o segundo semestre de 2021 traz perspectivas ainda mais positivas para o varejo local diante do avanço da vacinação no Ceará.

Na avaliação do setor, este movimento deve contribuir para a recuperação dos empregos e maior circulação de dinheiro na economia.

Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), Freitas Cordeiro, números recentes em relação ao desemprego e à inflação mostram que a economia começa a retomar.

"O desemprego não aumentou na escala que pensávamos que ocorreria e a inflação arrefeceu um pouco. Há um movimento crescente de confiança", argumenta.

Além da imunização, as perspectivas positivas também estão apoiadas na liberação de alguns recursos como o pagamento do 13º de servidores públicos e dos aposentados e pensionistas do INSS, lembra Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Fortaleza).

Ele também destaca as campanhas realizadas pelo comércio para impulsionar as vendas, a exemplo do Fortaleza Liquida e Centro Premiado.

"E muitas famílias ainda impossibilitadas de viajar devem usar os recursos para consumir no varejo. Com isso nós esperamos vendas melhores", destaca.

Assis Cavalcante presidente da CDL Fortaleza "A vacina está ajudando muito. No ano passado nós não tínhamos sequer expectativa. Com a imunização, as pessoas estão com mais ânimo, diferente do ano passado"

A imunização possibilita, por exemplo, que mais pessoas se sintam confiantes para ir até o Centro de Fortaleza de ônibus, destaca Assis. "Vinham para o Centro 225 mil pessoas de ônibus. Agora, esse fluxo reduziu para 97 mil", diz.

Novas inaugurações

Legenda: A Solar Magazine já abriu duas lojas no Ceará neste ano e pretende abrir mais cinco Foto: Kid Júnior

Corroborando as perspectivas positivas, Alfredo Cordeiro, diretor da Solar Magazine, pontua que a empresa deve inaugurar mais cinco lojas no Ceará ao longo do segundo semestre em Acopiara, Mombaça, Bela Cruz e Itaitinga. A quinta está ainda em fase de negociação.

No primeiro semestre, a empresa, que tem 32 anos de fundação, já inaugurou duas lojas, uma em Tabuleiro do Norte e a outra em Canindé. O grupo varejista de móveis e eletros tem 45 lojas no Ceará e Rio Grande do Norte.

Foto: Kid Junior

"A vacinação está avançando, não na velocidade que gostaríamos, mas está. Então a perspectiva é muito positiva", pontua Cordeiro. Ele destaca que, com a liberação gradual do setor de eventos, mais dinheiro vai voltar a circular no comércio.

A abertura de novas lojas também deve estimular novas contratações. "Já começamos a retomar as contratações com essas novas aberturas, gradativamente. É a pegada na qual estamos apostando", arremata.