Com pás eólicas, painéis solares e minério de ferro, movimentação no Porto do Pecém cresce 11,3%

Com quase 9 milhões de toneladas passando pelo Porto do Pecém no primeiro semestre de 2024, a movimentação de cargas no terminal cearense cresceu 11,3% no período de janeiro a junho deste ano contra igual período de 2023. É o segundo melhor resultado para um primeiro semestre da história do equipamento.

Considerando apenas contêineres, a movimentação também foi maior no primeiro semestre deste ano: foram 235.186 TEUs, crescimento de 16% ante igual período do ano passado.

O presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueiredo, destacou nesse contexto o aumento da importação de painéis solares e pás eólicas. "Esse crescimento é reflexo do avanço na geração de energias renováveis no Ceará e em áreas vizinhas de influência do Porto", destaca.

Ele também atribuiu o crescimento a novos contratos firmados na área da mineração, destacando a exportação de minério de ferro. "Marco importante para nossa estratégia de expansão no setor", afirma.

Cabotagem

A operação de cabotagem, que é o transporte de mercadorias entre portos dentro do Brasil, cresceu 9%, com a movimentação de 5.804.926 toneladas. Os principais produtos movimentados no desembarque foram minérios (2.307.760 t), cereais (252.989 t), combustíveis minerais (209.235 t) e plásticos e suas obras (106.089 t). Já no embarque, foram ferro fundido (391.108 t), sal (350.724 t, plásticos e suas obras (111.870 t) e cereais (67.661 t).



Já a navegação de longo curso teve crescimento de 16% (3.192.883 toneladas) em comparação com 2023. No desembarque foram movimentados principalmente combustíveis minerais (1.233.071 t), ferro fundido (274.493 t) e máquinas (10.107 t). Já no embarque, destaque para ferro fundido (1.130.585 t), minérios (265.076 t), sal (31.479 t) e combustíveis minerais (19.862 t).