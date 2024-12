Com participação em mais de 40 países, M. Dias Branco investe em exportação

Em 2024, a M. Dias Branco, empresa cearense do segmento de massas e biscoitos, participou de eventos de grande porte ligados à exportação. A prática é uma estratégia para apresentar as marcas do portfólio, como Vitarella, Piraquê, Jasmine e FIT FOOD, para outros mercados, além de estimular a prática de networking.

Um dos eventos foi a Private Label Trade Show (PLMA), organizada anualmente em Chicago, nos Estados Unidos. Outra participação da empresa foi na Sial Paris 2024, que recebe visitantes de mais de 100 países, entre produtores, importadores, compradores e varejistas, especialistas em mídia e associações independentes.

Outro evento foi a ECRM - Snack Summer Session, que promove tendências e conexões entre varejistas do setor e fornecedores, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

“Temos como propósito construir uma relação de confiança com todos os nossos consumidores. Temos marcas e produtos para todos os perfis de consumo. E no Ceará, Richester e Fortaleza, por exemplo, fazem parte do dia a dia das famílias, estando presentes nas diferentes ocasiões de consumo”, conta Tiago Timbó, Gerente de Comunicação, Cultura e Sustentabilidade da M. Dias Branco.

Trajetória longeva

Fundada em 1953, a é M. Dias Branco é uma multinacional brasileira do setor de alimentos. A história da empresa começou na década de 1940, com a Padaria Imperial, uma iniciativa de Manuel Dias Branco, em Fortaleza. Hoje, as operações geram mais de 17 mil empregos diretos em diferentes regiões, refletindo o compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país.

A M. Dias Branco é sediada no município do Eusébio e é líder brasileira em biscoitos e massas. A partir da aquisição da Jasmine Alimentos, concluída em agosto de 2022, a Companhia ampliou a sua participação no mercado de alimentos saudáveis, com produtos orgânicos, funcionais, integrais, sem glúten, sem lactose e zero açúcar. Em outubro do mesmo ano, anunciou a primeira aquisição internacional, a Las Acacias, do Uruguai, focada no segmento de massas, mas que também tem no portfólio misturas para bolos e molhos.

Entre as marcas que compõem o portfólio da M. Dias Branco estão Vitarella, Piraquê, Adria, Fortaleza, Richester e Isabela, produzindo biscoitos, massas, farinhas, margarinas, snacks e torradas.

Em novembro de 2021, foi feita a aquisição da marca Fit Food, a primeira iniciativa da Companhia no mercado de healthy food, com produtos como biscoitos de arroz, pasta de amendoim, chocolates e chips. Destacam-se ainda as marcas Frontera, de snacks, e Smart, de temperos e condimentos