Com Mega-Sena pagando R$ 20 milhões, veja loterias do dia

A Mega-Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (13), ao sortear R$ 20 milhões.

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.

Outras chances

A Quina e a Timemania também estão na agenda, com prêmio de R$ 7 milhões e R$ 2,1 milhões, respectivamente.

Já a Lotofácil e a Dia de Sorte podem pagar os menores valores deste dia: R$ 1,8 milhão e R$ 750 mil, em ordem.

Loterias da caixa com sorteio hoje (13/1)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Mega-Sena R$ 20 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Quina R$ 7 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Timemania R$ 650 mil Acertar as sete dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 400 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.