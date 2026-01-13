Com Mega-Sena pagando R$ 20 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (13).
A Mega-Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta terça-feira (13), ao sortear R$ 20 milhões.
Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.
Outras chances
A Quina e a Timemania também estão na agenda, com prêmio de R$ 7 milhões e R$ 2,1 milhões, respectivamente.
Já a Lotofácil e a Dia de Sorte podem pagar os menores valores deste dia: R$ 1,8 milhão e R$ 750 mil, em ordem.
Loterias da caixa com sorteio hoje (13/1)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Mega-Sena
|R$ 20 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 7 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Timemania
|R$ 650 mil
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 400 mil
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.