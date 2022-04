Com flexibilização do uso de máscaras, academias esperam retorno de 100% dos alunos no Ceará

O Sindicato das Empresas de Condicionamento Físico do Estado (Sindifit-CE) prevê voltar ao mesmo patamar de alunos matriculados de antes da pandemia após derrubada da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção contra a Covid-19, em ambientes fechados, no Ceará.

A medida começou a valer nesta sexta-feira (15). Segundo a presidente do Sindifit-CE, Juliana Sá, a média atual de clientes corresponde a 70% do número registrado antes do início da crise sanitária, em 2020.

“Com a desobrigação das máscaras, esperamos atingir os 100% que tínhamos antes da Covid-19”, projeta.

Ela observa que a demanda caiu em razão da dificuldade de algumas pessoas utilizarem máscara durante os exercícios. “Dessa forma, população do nosso Estado pode, agora, com segurança e vacinados, usar da atividade física para melhoria da sua qualidade de vida e aumento da imunidade”, afirmou.

Contudo, é comprovado que o acessório de proteção não compromete os padrões de respiração e a fisiologia cardiovascular durante a prática. Juliana frisa que os demais protocolos sanitários impostos serão mantidos.

A presidente do Conselho Regional de Educação Física (CREF5), Andréa Benevides, avaliou que o Governo do Estado “conduziu todo o processo com competência” e que a derrubada de medida é resultado de um “processo natural”.

“Entendemos que havia um desconforto para a prática, mas era necessário. Neste sentindo, as pessoas terão mais possibilidade para uma prática mais confortável”, disse.

Clientes comemoram liberação

Na manhã desta sexta-feira (15), primeiro dia da liberação, já era possível notar praticantes sem o uso do equipamento de proteção.

Ana Paula Macedo, coordenadora financeira, disse que recebeu a notícia do relaxamento com “muita felicidade”.

“Estávamos todos adaptados, mas sempre atrapalhava. Hoje, estamos comemorando a libertação. É um salto positivo depois um momento muito difícil, em que muita gente perdeu entes queridos. Agora, é só comemorar”, comemorou.

A administrara Valéria Hanemann relatou sentir incômodos ao utilizar máscara durante exercícios aeróbicos. “Era uma dificuldade respirar na esteira. Hoje, é outra coisa”, exemplificou.

Onde é obrigatório o uso de máscara no Ceará

Transporte coletivo e seus locais de acesso, como terminais;

Equipamentos de saúde como hospitais, policlínicas, clínicas médicas e odontológicos, postos de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Recomendação para pessoas com sintomas gripais

Ainda conforme o decreto, fica recomendado o uso de máscaras por:

idosos;

pessoas com comorbidades;

pessoas com sintomas gripais.