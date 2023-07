Com Casa Boris, imóvel de alto padrão, Moura Dubeux aposta em arquitetura arrojada

Atuando há quase 40 anos no segmento de edifícios de médio e alto padrão, a Moura Dubeux une sofisticação e modernidade em novo empreendimento no bairro Meireles, em Fortaleza. O Casa Boris, situado na rua Pereira Filgueiras, 1776, foi projetado com duas torres, totalmente voltadas para o nascente. É um dos mais imponentes projetos da incorporadora, em termos de design, luxo, elegância e funcionalidade.

“O requinte é pela própria arquitetura arrojada, muito elegante e de traços leves que compõe bem a skyline da cidade, com muito design na forma”, resume Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e de Relacionamento com o cliente da Moura Dubeux. “A escolha assertiva do uso de certos materiais como o vidro e o desenho das linhas curvas tornam a arquitetura do Boris atemporal, com bastante requinte e sofisticação”, completa.

Um dos pontos fortes do empreendimento é a própria localização, a 700m da Avenida Beira Mar. O terreno de 5.500 m² também viabiliza três frentes para os edifícios (a da Avenida Rui Barbosa, da Rua Pereira Filgueiras e da Rua José Lourenço). As torres, com 35 andares, possuem apartamentos de quatro suítes com duas opções de tamanhos: 203 m² (quatro vagas de garagem) e 163 m² (três vagas de garagem).

De acordo com Eduarda Dubeux, a forma do terreno inspirou a disposição das torres, proporcionando que ambas tivessem uma melhor posição de sol e ventilação. Ela destaca os pontos inovadores do projeto.

“Como inovador, primeiramente, a localização do terreno e a área do imóvel em uma região nobre e privilegiada da cidade. Em função disso, o projeto foi elaborado com uma área de lazer generosa e elevada, gerando mais segurança e privacidade. Outro ponto é a questão da entrada marcante do empreendimento, que foi trabalhada com uma área de gentileza urbana voltada para rua, e levamos combinada com o projeto de um hall social imponente com mobiliários diferenciados.”

O projeto é assinado pelo arquiteto Daniel Arruda. “Foi inspirado nas formas curvas, onde a ideia de movimento, como as das varandas, e fluidez definiu o DNA do projeto. E para enaltecer ainda mais o desenho do empreendimento, nós utilizamos materiais sofisticados, como ACM branco, o ripado de concreto e o vidro, gerando uma transparência e o requinte”, assinala o profissional.

O empreendimento já é considerado um sucesso de vendas, com mais de 50% dos apartamentos comercializados. Construído em regime de incorporação, o cliente pode pagar 40% do preço durante a obra e 60% com financiamento bancário no Habite-se, por meio de qualquer banco. Os valores são a partir de R$ 2.067 milhões, para o apartamento de 163 m², e R$ 2.574 milhões para o de 203 m². A previsão de entrega é no primeiro semestre de 2026.

Detalhes do projeto

O Casa Boris conta com amplo espaço de lazer e funcionalidades para quem busca praticidade e segurança. Oferece um grande hall com pé direito triplo, guarita de segurança elevada e blindada, pavimento de lazer com área de piscina com prainha, piscina adulto com 27m de raia e piscina infantil.

O deck lounge tem duas ilhas de churrasqueiras e salão de festas com expansão para festas outdoor. A praça das crianças conta com playground e área fitness projetada por especialista, com sala para aulas particulares e área externa equipada para atividade física. Os moradores ainda contarão com lounge bar, brinquedoteca, espaço teens e spa.

O empreendimento recebeu esse nome por estar localizado no terreno onde residiam Bertrand Boris e família. Bertrand liderou no Ceará, desde 1921, a empresa Boris Freres & Cia, fundada em 1869 pelos irmãos franceses Alphonse e Theodore Boris como “Casa Theodore Boris & Irmão”.

A Casa Boris marcou a história econômica cearense por liderar por muitos anos a importação e exportação de produtos entre o Ceará, a Europa e Estados Unidos, sendo responsável por exemplo, pela importação de toda a estrutura metálica do teatro José de Alencar. As torres foram batizadas de Arisa e Bertrand, em homenagem ao casal proprietário. “O nome Casa Boris é uma forma de homenagem e de manter na memória uma família que representou tão bem aquele terreno”, afirma Eduarda Dubeux.

Sobre a Moura Dubeux

Atuando há 16 anos no Ceará, a Moura Dubeux integra o Novo Mercado da B3 (MDNE3) desde fevereiro de 2020. É a primeira em market share na região Nordeste. Tem forte presença, ainda, no segmento composto por flats, hotéis e resorts, voltado aos consumidores de alto padrão e estrangeiros. Está presente também em Pernambuco, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe. No Ceará, já entregou mais de 22 empreendimentos e possui 7 canteiros de obras simultâneos.

Ficha técnica Casa Boris

Rua Pereira Filgueiras, 1776 -Meireles - Fortaleza, CE (esquina com Av. Rui Barbosa e Rua Dr. José Lourenço).

- Área total do terreno: 5.414,75 m², a 700m da Av. Beira Mar.

- 02 torres com apartamentos de 4 suítes com 163,93m ² (3 vagas de garagem) a 203,75m² (4 vagas de garagem).

- 02 pavimentos garagem

- 02 pavimentos subsolo

- 35 pavimentos

- 10 vagas rotativas para visitantes e pessoas com deficiência.



