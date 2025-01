Projeto abre 1,7 mil vagas para curso gratuito de TI; veja como se inscrever

O Governo do Ceará, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), está com inscrições abertas para novas turmas do projeto 'Geração Tech'. A iniciativa é voltada para jovens cearenses de baixa renda.

São ofertadas 1,7 mil vagas, sendo 1,2 mil na modalidade on-line e 500 presenciais, para o curso de Formação e Desenvolvimento Web, focado na formação de desenvolvedores Web Full Stack.

O curso é totalmente gratuito e visa suprir a crescente demanda por profissionais especializados na área de tecnologia da informação (TI).

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de março, diretamente no site do projeto Geração Tech. O resultado será divulgado no dia 14 de março, e a aula inaugural será no dia 1º de abril.

Os interessados devem ter idade mínima de 17 anos, ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 3º ano do ensino médio, preferencialmente em rede pública, e residir no Ceará.

