Campeonato Cearense inicia neste sábado (18) com todas as cotas de patrocínio vendidas

Com início marcado para o próximo sábado (18), com a partida entre Ceará e Tirol, o Campeonato Cearense 2025 é um dos grandes destaques da programação da TV Verdes Mares. Em 2024, a competição bateu recordes de audiência, com média de 58,6% de share.

Com o sucesso em 2024, todas as cotas de patrocínio para a transmissão deste ano foram vendidas. Os patrocinadores de 2025 são:

Betnacional

Indaiá

Nacional Gás

Esmaltec

Normatel

Unifor

Servnac

Ao patrocinarem o Campeonato Cearense nas plataformas do Sistema Verdes Mares, as marcas contam com benefícios como: assinatura em chamadas e banners de divulgação; vinhetas de bloco no Globo Esporte ligadas a conteúdos sobre o Campeonato no programa; comercial exclusivo em todas as partidas da TV e ação de conteúdo no intervalo de uma partida durante o Campeonato.

A novidade das atividades possíveis para os patrocinadores deste ano é a opção de realizar ações de arena na esplanada do Castelão, como forma de interagir diretamente com os torcedores antes das partidas, o que permite diversas ativações de marca e distribuições de brindes.

“Para o futebol cearense, que segue vivendo um grande momento, estarmos juntos nessa jornada - SVM e Federação - tem sido um marco de grandes resultados. Com a expertise de mais de uma década na transmissão de jogos, a TV Verdes Mares vem chancelando seu lugar de casa oficial para os fãs do futebol cearense ao transmitir o principal campeonato local. A edição 2024 foi sinônimo de recordes de audiência, e as expectativas para 2025 são de ir além”, pontua Rayana Gadelha, Coordenadora de Projetos do SVM.

Entre as ações planejadas para este ano, a Unifor conta com chamadas nas transmissões ao vivo, além de atividades junto ao público, como jogo da memória, chute a gol e outras ações focadas em apresentar os cursos de graduação da Universidade.

Em nota, a instituição de ensino superior detalha que o Campeonato Cearense conta com grande parte da audiência de pessoas jovens, sendo o principal público-alvo das ações da Unifor, especialmente aqueles que buscam por graduação EAD.

Sobre as iniciativas planejadas pelo Grupo Servnac, o CEO Vicente Araújo Júnior detalha: “as ações incluirão campanhas publicitárias impactantes, promoções interativas e uma presença forte nas redes sociais, visando não apenas aumentar a audiência dos jogos, mas também envolver os torcedores de maneira significativa. O objetivo é criar uma conexão emocional com os fãs, estimulando a participação e o entusiasmo em torno do campeonato”.

A primeira transmissão do Campeonato Cearense será no estádio Presidente Vargas, com a disputa entre Ceará e o estreante Tirol, a partir das 16h30.