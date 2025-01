O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), sediado em Campinas, no interior de São Paulo, prorrogou o período de inscrições para o concurso público. Com a decisão, os candidatos terão até as 16h desta terça-feira (21) para se inscrever no certame.

A banca organizadora é a Fundação Carlos Chagas (FCC). Os dados dos candidatos serão recebidos no endereço eletrônico da instituição. Conforme o edital, as taxas de inscrição variam de R$ 90 a R$ 110.

Veja também Papo Carreira Projeto abre 1,7 mil vagas para curso gratuito de TI; veja como se inscrever Papo Carreira Concurso UFC: veja como consultar gabarito de provas

Estão sendo oferecidas vagas para formação de cadastro reserva, para cargos de nível superior nas áreas especificadas. Os salários iniciais variam de R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69, sem contar com os benefícios.

Os candidatos terão até esta quarta-feira (22) para realizar o pagamento da taxa de inscrição. As provas serão realizadas em março.

As oportunidades são as seguintes:

Analista Judiciário – Área Administrativa;

Analista Judiciário – Área Judiciária;

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal;

Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade;

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado nas especialidades de: Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Engenharia, Estatística, Fisioterapia, História, Medicina, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

Técnico Judiciário – Área Administrativa;

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem do Trabalho;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp