Chega ao fim embargo russo sobre carne bovina brasileira, diz ministério

O agronegócio pode respirar tranquilo com o anúncio do fim do embargo da Rússia sobre a carne bovina brasileira produzida pelo Pará. As informações foram divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira (7).

"O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio hoje, 7 de abril, do fim das restrições à carne bovina brasileira impostas pela Rússia em razão do caso isolado de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) atípica no Estado do Pará", informou o Itamaraty.

O bloqueio, anunciado pelo país estrangeiro no mês passado, deu-se em decorrência da confirmação de um caso de "vaca louca" em uma pequena produtora em Marabá, cidade paraense. A doença foi confirmada no dia 22 de fevereiro.

Somente o estado nortista foi afetado economicamente, mesmo seu caso sendo considerado atípico, já que não causou disseminação nem risco à saúde pública.

A doença acometeu uma animal de nove anos, que foi prontamente abatido e incinerado. A propriedade onde ele era criado foi isolada.

O caso chegou à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), que recebeu as amostras para exame de tipificação. A análise foi realizada em laboratório de referência do órgão no Canadá.

Fim das restrições da Rússia à importação de carne bovina brasileira em razão do caso de EEB atípica no Pará: https://t.co/FawmvZ2LcM pic.twitter.com/qEQaZvD47F — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) April 7, 2023

Repercussão

Após a confirmação do caso atípico no Pará, Rússia, China, Filipinas, entre outros países, embargaram a carne bovina brasileira, mas já reviram as decisões.

O Itamaraty afirmou que as embaixadas brasileiras espalhadas em nações "estratégicas" têm se movimentado no sentido de evitar fechamentos "indevidos" de mercados.

