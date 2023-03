Caso de 'vaca louca' no Brasil é atípico, confirma Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura confirmou, em nota oficial divulgada na quinta-feira (2), que o caso isolado de encefalopatia espongiforme bovina, também conhecido como mal da "vaca louca", é atípico. Doença foi detectada em animal no município de Marabá, no Pará.

Segundo a pasta, o resultado da análise foi encaminhado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após trabalho do laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Informações para comunicação oficial à OMSA e às autoridades chinesas já foram providenciadas.

Exportação de carne bovina

Com o processo concluído, que consiste na atualização da entidade e do país, uma reunião virtual com o governo chinês deve tratar do desembargo da exportação da carne bovina à China.

"Por se tratar de caso atípico, ou seja, ocorrido por causas naturais em um único animal de 9 anos de idade e com todas as providências sanitárias adotadas prontamente, o Ministério da Agricultura e Pecuária está adotando imediatamente as providências, conforme os protocolos sanitários, para que as exportações da carne bovina brasileira sejam restabelecidas o mais breve possível", diz a nota oficial do ministério.

Além do governo chinês, os governos da Tailândia, do Irã e da Jordânia também determinaram a suspensão temporária de carne bovina brasileira por conta do caso da "mal da vaca louca".