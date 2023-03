Nova vacina contra a dengue é aprovada pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira (2) o registro de uma vacina contra a dengue. O imunizante pode ser administrado para população de 4 até 60 anos.

A vacina, denominada Qdenga, tem quatro sorotipos diferentes do vírus causador da dengue, com eficácia geral de 80,2% contra a doença.

A eficácia, segurança e imunogenicidade da vacina foram comprovadas em estudo de larga escala conduzido em países endêmicos para dengue.

O imunizante deve ser administrado em duas doses, com intervalo de 3 meses entre as aplicações.

Essa é a primeira vacina contra a dengue aprovada para aplicação em público mais amplo. O imunizante já aprovado no país, Dengvaxia, só pode ser administrado a quem já teve a doença.

Vacina Qdenga

A vacina Qdenga é produzida pela farmacêutica Takeda Pharma Ltda. A aprovação foi concedida por Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa.

A empresa pediu o registro da vacina no território brasileiro em abril de 2021. Contudo, a Anvisa solicitou algumas explicações sobre o fármaco, que só foram dadas pelo laboratório em dezembro de 2022.

Com o registro, o fármaco pode ser comercializado no país, respeitando as condições aprovadas.

A vacina segue sujeita ao monitoramento de eventos adversos por meio de ações de farmacovigilância sob a responsabilidade da empresa, ressaltou a Anvisa.