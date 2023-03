Fies 2023: veja como consultar vagas disponíveis no site

Os interessados em participar da 1ª edição do Fies 2023 já estão aptos para conferir as vagas ofertadas no programa este ano, segundo anunciado pelo Ministério da Educação. Para tal, é preciso acessar o Portal Único do MEC, selecionar a opção do Fies e depois em "Consultar oferta de vagas". Ao todo, serão disponibilizadas 67.301 vagas em 1.389 instituições privadas de ensino superior.

Ainda conforme atualizações da pasta, as inscrições começam na próxima terça-feira (7) e vão até o dia 10 de março. O resultado será divulgado na semana seguinte, no dia 14 de março.

Criado pelo governo federal, o Fies concede financiamentos para estudantes que realizaram o Enem e desejam cursar uma graduação em uma universidade particular.

Para ser considerado pelo programa, é necessário ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010, não ter zerado a redação, ter obtido nota média acima de 450 pontos e possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos.

No Ceará, serão 4.531 vagas disponibilizadas no sistema. Além disso, outros estados também estarão contabilizados no portal. Veja a lista completa:

Distrito Federal: 1.030

Goiás: 2.097

Mato Grosso: 1.012

Mato Grosso do Sul: 838

Alagoas: 1.312

Bahia: 6.037

Ceará: 4.531

Maranhão: 2.843

Paraíba: 2.408

Pernambuco: 4.205

Piauí: 1.848

Rio Grande de Norte: 1.404

Sergipe: 972

Acre: 321

Amapá: 370

Amazonas: 1.519

Pará: 3.454

Rondônia: 677

Roraima: 149

Tocantins: 614

Espírito Santo: 1.143

Minas Gerais: 7.581

Rio de Janeiro: 4.466

São Paulo: 9.542

Paraná: 2.971

Rio Grande do Sul: 2.715

Santa Catarina: 1.242