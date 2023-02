Prouni 2023 abre inscrições nesta terça (28); veja quem pode se inscrever e como participar

Os brasileiros interessados em participar do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 1° semestre de 2023 deverão ficar atentos ao calendário do projeto. Iniciando nesta terça-feira (28), o programa receberá inscrições somente até sexta-feira (3).

Promovido pelo Ministério da Educação (MEC), o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais, que cobrem, respectivamente, 100% e 50% da mensalidade em faculdades particulares. As inscrições podem ser feitas no site do programa.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ou 2022, e ter conseguido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento, além de nota superior à zero na redação.

Os interessados também deverão se enquadrar em certos quesitos, listados a seguir:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio completo em escola particular como bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em particular, na condição de bolsista integral;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em particular com bolsa parcial ou sem a condição de bolsista;

Ter cursado o ensino médio completo em escola privada com bolsa parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

Ser professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica;

Ser pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação.

BOLSAS

Os candidatos que desejem obter bolsas integrais deverão, ainda, ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.953 por pessoa.

Já os que queiram concorrer às bolsas parciais, só poderão ter renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 3.906 por pessoa).

CRONOGRAMA DO PROUNI 2023 (1° SEMESTRE)