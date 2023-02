Resultado do Sisu 2023 é divulgado nesta terça-feira (28); saiba como consultar

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023 é divulgado nesta terça-feira (28), no site oficial da iniciativa. O programa permite o acesso de estudantes a curso de graduação em universidades públicas do País, através das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

Os candidatos aprovados devem realizar a matrícula ou o registro acadêmico entre os dias 2 e 8 de março, na instituição para qual foi selecionado. Informações como dias, horários, locais e documentos exigidos para o atendimento aos selecionados devem ser indicados pelo próprio estabelecimento de ensino, via edital.

Nesta edição do Sisu, são ofertadas 226.399 vagas em 128 instituições públicas, sendo 63 delas universidades federais. Para participar, o candidato deve ter realizado a edição de 2022 do Enem e obtido nota acima de zero na prova de redação.

Que horas sai o resultado do Sisu?

No cronograma, anunciado pelo Ministério da Educação (MEC), não há informações sobre o horário exato em que é disponibilizado os selecionados no programa.

Os dados fornecidos pela Pasta indicam somente que o resultado do Sisu está previsto para ser divulgado nesta terça-feira.

Como consultar

O estudante deve acessar o site oficial do Sisu ;

; Em seguida, entrar na plataforma usando o login da conta Gov.br .

Como funciona o resultado do Sisu?

Caso o estudante tenha atingido nota suficiente para ser selecionado na primeira opção de curso, será automaticamente aprovado nela, sem possibilidade de escolher a segunda.

No entanto, se o aluno não for aprovado na primeira opção, pode ser selecionado ainda na segunda, se possuir nota suficiente.

Mas se o candidato não for aprovado em nenhuma das opções, ainda é possível ingressar no Sisu através da lista de espera (entenda abaixo).

Lista de espera

Os estudantes não selecionados nas duas opções de curso ainda podem ingressas no programa, por meio da lista de espera. O prazo para manifestar interesse na modalidade inicia nesta terça-feira e segue até 8 de março.

Nessa fase, o candidato deve indicar apenas um dos dois cursos escolhidos anteriormente. A manifestação de interesse na lista de espera assegura ao aluno somente a expectativa de direito à vaga ofertada no âmbito do Sisu, sendo que a matrícula ou o registro acadêmico estão condicionados à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares.

O estudante selecionado em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado sua matrícula na instituição para a qual foi selecionado.

A publicação das vagas remanescentes para a lista de espera será feita pelas próprias instituições de ensino.