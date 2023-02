Camilo Santana volta ao Palácio da Abolição para encontro com Elmano e secretária da Educação

O ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação (MEC), Camilo Santana (PT), voltou nesta sexta-feira (24) ao Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado, para reunião com o governador Elmano de Freitas (PT). Na pauta, estavam assuntos voltados à gestão da Educação, com a presença também da secretária da Educação, Eliane Estrela.

"Conversamos sobre as políticas educacionais que vão contribuir para melhorar a vida do nosso povo, como o aumento do ensino integral e projetos para levar conectividade às escolas públicas", escreveu o ministro nas redes sociais.

Camilo Santana disse ainda que pretende levar "bons resultados e aprendizagem" conquistados no Ceará para o MEC, "como norte para uma grande política de articulação nacional com municípios e estados".

O governador Elmano de Freitas também celebrou o encontro. "Tive a felicidade de receber nesta sexta-feira, no Palácio da Abolição, o ministro da Educação, Camilo Santana. Acompanhado da secretária Eliana Estrela, conversamos sobre parcerias entre o Governo do Ceará e o MEC, entre elas a expansão do tempo integral, a conectividade nas escolas e a retomada de obras paralisadas", afirmou o chefe do Executivo.

Agenda cancelada

Camilo cumpre agenda no Ceará desde quinta-feira (23), quando visitou as obras do refeitório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em Fortaleza, acompanhado do reitor da instituição, Wally Menezes.

Estava prevista uma visita do ministro, nesta sexta-feira (24), a Barbalha, uma das principais cidades do Cariri. A agenda, no entanto, foi cancelada. A comitiva iria vistoriar as obras do prédio do curso de Medicina na Universidade Federal do Cariri (UFCA).