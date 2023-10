Cerca de R$ 7,4 bilhões de 'dinheiro esquecido' seguem disponíveis para retirada no Banco Central

O Banco Central do Brasil divulgou, nesta sexta-feira (6), que R$ 7,4 bilhões ainda estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR). O total, referente ao mês de agosto, é referente a quase 41 milhões de CPFs e CNPJs.

Segundo o BC, desse total, estão disponíveis:

R$ 5,88 bilhões para 38 milhões de CPFs;

R$ 1,52 bilhão para 2,9 milhões de CNPJs.

O SVR corresponde a um serviço do BC que é possível consultar se pessoas físicas e empresas ainda possuem algum "dinheiro esquecido" em banco, consórcio ou qualquer outra instituição - unificando as plataformas em um só local. O valor de pessoas falecidas pode ser visualizado no sistema.

Ainda conforme o BC, apenas 1,76% dos beneficiários possuem mais de R$ 1.000,01 para receber. Cerca de 63% dos resgates devem ser de até R$ 10.

Veja também

Veja porcentagens por valor a ser recebido

Entre R$ 0 e R$ 10 - 63,04% (29.460.596 beneficiários)

Entre R$ 10,01 e R$ 100 - 25,12% (11.740.174 beneficiários)

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000 - 10,08% (4.709.275 beneficiários)

Acima de R$ 1.000,01 - 1,76% (821.334 beneficiários)

Como consultar

Quem quiser saber se tem algum valor a receber, inclusive de pessoas falecidas, deve consultar a página do Banco Central, que também tem informações sobre como solicitar a devolução dos valores.

O BC orienta que não se faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores e afirma que a instituição não envia links, nem entra em contato com o beneficiário para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Os serviços dos valores a receber são totalmente gratuitos.

“Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode te contatar, e ela nunca vai pedir sua senha. Não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram”, orienta o BC.