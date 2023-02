Cenários do Varejo chega à 17ª edição com palestras internacionais

Renomado por reunir especialistas, líderes empresariais e empreendedores para discutir as novidades e desafios do mercado varejista, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza), realiza, no próximo dia 9 de março, a 17° edição do Cenários do Varejo, às 12h, no Teatro Riomar Fortaleza. As inscrições estão abertas no site cenariosdovarejo.com.br.



Abordando propósito e inovação, o evento promove um debate franco sobre as novas tecnologias e oferece insights e estratégias para lidar com as transformações em andamento, como as novas evoluções da National Retail Federation (NRF), maior associação de comércio varejista do mundo.

’’Será um grande momento, onde nós todos do Ceará e das demais CDL ́s do Brasil teremos a oportunidade de conhecer e vivenciar as últimas tendências do varejo, de como ficou a situação pós-pandemia em relação às experiências de compras virtuais, presenciais e novos tipos de atendimentos’’, comenta Assis Cavalcante, Presidente da CDL Fortaleza.

O evento terá a presença internacional de Alberto Serrentino e Regiane Romano. Serrentino é consultor com mais de 30 anos de experiência em varejo e consumo e já realizou mais de 700 apresentações no Brasil e exterior, incluindo 19 edições da convenção da NRF (NY).

Já Romano tem se dedicado à participação em feiras e congressos internacionais com foco na busca por tecnologias emergentes aplicadas ao varejo, negócios, cidades inteligentes e Internet das Coisas (IoT). Aperfeiçoou-se em Varejo Internacional pela Universidade de Ohio (EUA), em RFID pela Universidade de Arkansas (EUA) e em Negócios na Universidade Columbia (EUA). ’’Vamos caminhar por avatares, tecnologias de última geração, robôs e dentre outras revoluções do mercado’’, discorre Assis.

Ao longo do evento, os participantes vão assistir a palestras, painéis e debates que abordam diversos temas relevantes para o varejo, como inovação, tecnologia, diversidade e inclusão, experiência do cliente, marketing digital, omnichannel, entre outros. ’’Estamos esperando um público com mais de mil pessoas. Aguardamos todos os interessados para compartilhar e trocar muitas experiências e conhecimentos’’, convida Assis.

Para conhecer mais dos serviços oferecidos pela CDL Fortaleza, basta ligar para (85) 3464-5558. O atendimento dá acesso aos produtos SPC Brasil e utiliza várias soluções que ajudarão na gestão e no crescimento das empresas, como análise e recuperação de crédito, prospecção de clientes, controle nas compras com cartão de crédito, certificado digital, score e informações do cadastro positivo, entre outros.

Serviço

17° edição do Cenários do Varejo

Quando: 9 de março, às 12h

Onde: Teatro Riomar Fortaleza

Mais informações @cdlfortaleza

Site: cenariosdovarejo.com.br