Cegás reduz preço do GNV repassado aos postos em R$ 0,07 no Ceará

A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) reduziu neste sábado (1º) as tarifas do Gás Natural Veicular (GNV) em 2%. Com a redução, o preço do metro cúbico fornecido pela companhia aos postos do Ceará caiu de R$ 3,7472 para R$ 3,6718.

A justificativa da Cegás para a queda é a adequação da tarifa de GNV à realidade do mercado de combustíveis no Ceará, em conformidade com normativos da Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE).

"Ressaltamos que o preço do GNV a ser praticado para os usuários finais é de total responsabilidade de cada posto de combustível, já que a definição do preço é regida pela livre concorrência", pontua, no entanto, a Cegás.

Em agosto, a Cegás já havia reduzido as tarifas em 5% e, em setembro, houve um novo corte de 9%. Considerando os últimos três meses, as tarifas já baixaram 16%.

Entre o início e o fim de setembro, o GNV vendido nos postos do Ceará apresentou redução de R$ 0,27 no preço médio, de acordo com pesquisas da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na semana entre 25 de setembro e 1º de outubro, o combustível era vendido ao consumidor final por, em média, R$ 4,75/m³, ainda conforme a ANP.