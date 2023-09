Ceará é único estado com crescimento na produção industrial em julho

O Ceará foi o único estado que teve alta na produção industrial no mês de julho. O dado é da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que acompanha 15 estados.

A indústria cearense registrou alta de 1,2%. Os setores que mais contribuíram para o crescimento do setor local foram artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, metalurgia e produtos de metal, segundo o IBGE.

O governador Elmano de Freitas (PT) comemorou o resultado para o Estado. “Boa notícia para a economia do Ceará. O estado foi o único do país a apresentar crescimento da indústria no mês de julho, com índice de 1,2%, de acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), do IBGE. Seguimos trabalhando, dia e noite, para que a economia cearense cresça e gere mais empregos à nossa população”, comentou.

O secretário-executivo da Indústria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Joaquim Rolim, apontou que o resultado é um incentivo para a atração de mais negócios.

“O resultado do mês de julho nos dá otimismo para continuarmos trabalhando forte em prol do desenvolvimento do Ceará, sempre buscando atrair mais investimento, desenvolver mais o setor industrial e melhorar a competitividade”, ressaltou o gestor.