Ceará assina parceria com companhia britânica visando projetos de hidrogênio verde no Ceará

O governador Elmano de Freitas assinou um memorando de entendimento (MoU) com a empresa Lightsource bp, que trabalha com projetos de hidrogênio verde. A parceria, oficializada nesta terça-feira (27), busca ampliar o desenvolvimento de energias renováveis no Estado nos próximos cinco anos.

“Este é mais um passo para a consolidação do Ceará como a casa do hidrogênio verde no Brasil. Estamos oferecendo toda a infraestrutura necessária, como estradas e a nossa ZPE (Zona de Processamento de Exportação) para atrair empresas que potencializem o nosso Hub”, disse o governador Elmano de Freitas (PT).

Com a assinatura, o Ceará deve produzir novos projetos focados em energia elétrica sustentável que também possa competir em nível industrial, como a energia solar e eólica.

Elmano de Freitas Governador do Ceará "É uma oportunidade única e histórica de promovermos o desenvolvimento sustentável, gerarmos empregos e dar mais oportunidades de renda para os cearenses".

Empresa Lightsource bp

A empresa britânica Lightsource bp investiu R$ 800 milhões na construção do Complexo Solar Milagres, em Abaiara, na região do Cariri. De acordo com o country manager Ricardo Barros, o MoU busca reforçar o comprometimento da empresa em produzir energia elétrica a partir da energia solar.

Além disso, procuram seguir investindo no Ceará, "por meio do desenvolvimento de novos projetos que beneficiem a economia do estado e ajudem a torná-lo mais competitivo”.

Ricardo Barros Country manager “Enxergamos com otimismo essa parceria, tendo em vista, inclusive, o desenvolvimento de projetos que se encaixam na cadeia de valor do hidrogênio verde, fornecendo energia elétrica competitiva para sua produção em solo cearense”.

Com a construção do Complexo Solar Milagres, cerca de 1,7 mil empregos diretos e indiretos devem ser gerados.

O secretário executivo da Indústria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Joaquim Rolim, afirmou que 70% das obras em Abaiara já estão concluídas. "A previsão de inauguração é para o fim deste ano”, pontuou.

