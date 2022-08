Camil Alimentos anuncia compra da Mabel

A Camil Alimentos anunciou nesta terça-feira (23) a compra da Mabel, que pertence à empresa americana Pepsico. Com isso, a Camil entra no ramo de biscoitos e poderá usar a marca Toddy pelo prazo de dez anos. As informações são do Valor Econômico.

A aquisição, cujo valor não foi informado, depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, segundo o CEO da Camil, Luciano Quartiero, poderá agregar cerca de R$ 1 bilhão por ano ao faturamento da companhia, no médio prazo.

O faturamento da Camil chegou a R$ 10,26 bilhões no ano fiscal 2021, encerrado em fevereiro, com crescimento de 20,8% na comparação com 2020. O lucro líquido aumentou 3,5% na comparação, para R$ 478,7 milhões, e o lucro operacional, medido pelo Ebitda, subiu 2,9%, para R$ 809,8 milhões, com alta de 2,9%.

A linha Toddy de cookies é a segunda maior em vendas no País, com lembrança acima de 98% pelo consumidor. Além da Toddy biscoitos, a aquisição contempla as marcas Doce Vida, Mirabel, Elbi's e Pavesino.

No negócio também estão incluídas as plantas industriais de Aparecida de Goiânia (GO) e Itaporanga D'Ajuda (SE), com cerca de 800 colaboradores no total. Segundo Quartiero, as duas unidades têm capacidade ociosa, o que fortalece o potencial de crescimento da operação.

"A aquisição reforça a estratégia de expansão geográfica para crescimento da Camil em regiões complementares às operações atuais, bem como inclui no portfólio produtos de alto valor agregado", destaca trecho de documento divulgado pela empresa.

Dobrar volume de vendas

“Poderemos dobrar o volume de vendas da Mabel sem novos investimentos”, disse o CEO da Camil ao Valor. Segundo ele, a aquisição foi realizada com recursos que estavam em caixa. No fim do segundo trimestre do atual exercício, em maio, o caixa somava R$ 1,3 bilhão.

O executivo destacou ainda que a compra tem grande sinergia com as operações da empresa. “Biscoitos são uma categoria de valor agregado grande, que pode ser vendida aos nossos clientes com todas as outras que trabalhamos. Isso é uma força imensa para acelerar nosso crescimento”, disse.