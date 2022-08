Estudante de odontologia é encontrado morto após desaparecer por quase uma semana em BH

O corpo do estudante de Odontologia Gabriel Lucas de Oliveira Gonçalves, de 21 anos, foi encontrado em uma área de mata no bairro Paraíso das Piabas, em Ribeirão das Neves (MG), na noite dessa segunda-feira (22).

O universitário estava desaparecido desde a última terça-feira (16), quando não retornou do trabalho no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte.

Segundo a irmã de Gabriel, Mariana Oliveira, o estudante trabalhava com cobrança de carnês. A família morava no bairro Jardim Vitória.

Uma equipe da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD) e a Perícia Forense estiveram no local onde o corpo foi achado.

A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias e as motivações da morte do jovem.

