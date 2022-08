Vereadora trans sequestrada é resgatada pela Polícia Civil no Espírito Santo

A vereadora trans Lari Bortolote Marcon foi resgatada pela Polícia Civil no Espírito Santo, anunciou às 22h46 de hoje, o governador do estado, Renato Casagrande. Conhecida como Lari Camponesa, o sequestro aconteceu aproximadamente às 7h da manhã desta segunda-feira (22), conforme o g1.

"Graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC", escreveu Casagrande no Twitter.

Os criminosos pediram pagamento de R$ 250 mil para a libertação. A vítima é a única veradora transexual do estado. A Polícia Militar (PM) relatou que os sequestradores entraram em contato com o irmão dela para informar o valor do resgate.

Lari estava em Mundo Novo, zona rural do município, quando dois homens armados chegaram ao local em um carro. Eles fizeram ameaças, mas a vereadora chegou a relatar que "não faria mal a ela".

A investigação está a cargo da Delegacia Especializada de Antissequestro e Superintendência de Polícia Regional Sul.