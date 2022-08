Pitbulls invadem casa de idosa e matam pinscher; Polícia cita omissão de tutores

Dois cães da raça pitbull entraram na casa de uma idosa, atacaram e mataram Paçoca, um cachorro da raça pinscher em São Vicente, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações do portal g1, a tutora do animal, Odete Pires de Moura, afirmou que dormia com os netos quando, por volta das 23h15 de domingo (21), ouviu um estrondo vindo da porta de casa.

"Estavam com o meu cachorro na boca e arrastando ele para o lado de fora da casa", contou a idosa de 70 anos ao portal.

Omissão de cautela

Ainda conforme a publicação, a Polícia Militar foi chamada ao local, e um Boletim de Ocorrência foi registrado. O delegado responsável pelo caso registrou que o ataque foi uma omissão de cautela na guarda e condução de animais perigosos, que é uma infração prevista na Lei das Contravenções Penais.

Odete conta que os pitbulls são de um vizinho que mora em uma rua paralela à dela. Segundo a idosa, o dono dos cães pareceu não dar importância ao caso. "O rapaz veio pegar os cachorros e em momento nenhum se preocupou com a morte do Paçoca", lamentou.

A ocorrência será encaminhada para o procedimento de investigação previsto em lei ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).