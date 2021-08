Cai pessimismo com cenário econômico, aponta pesquisa cearense

Cenário ainda é pessimista, mas especialistas em economia já percebem uma melhora no quadro econômico nacional. É o que mostra a quadragésima quarta edição da pesquisa Índice de Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE).

A pesquisa levou em consideração a avaliação de 103 economistas no período entre julho e agosto, avaliando diferentes critérios que moldam as expectativas presente, futura e geral da economia nacional.

Esta edição, divulgada hoje (25) demonstra uma redução de 26% do pessimismo quando comparada à última pesquisa, referente a maio e junho. O IEE é realizado em parceria entre a Fecomércio-CE e o Conselho Regional de Economia (Corecon-CE).

Principais resultados

O IEE pontua diferentes critérios como cenário internacional e taxa de inflação, conferindo uma pontuação de 0 a 200. Quando o número está abaixo de 100, se configura uma expectativa pessimista.

Nesta edição, os índices de percepção geral e presente apresentaram redução no pessimismo, enquanto o índice de percepção futura registrou otimismo.

O índice de percepção geral passou de 77,3 pontos para 97,4 pontos, uma redução de 26% no pessimismo em relação à pesquisa anterior. Enquanto isso, a percepção sobre o desempenho presente mostrou redução no pessimismo de 38%, alcançando 86,6 pontos.

Sobre o comportamento futuro das variáveis, a pesquisa revela uma melhora nas expectativas, com o índice entrando na zona do otimismo, alcançando 108,1 pontos.

Para o economista e conselheiro regional do Corecon-CE, Ricardo Eleutério, o avanço da vacinação no mundo e no país teve efeito na melhoria das variáveis.

"O avanço da vacinação no mundo e no país permitiu uma melhor dinâmica econômica. Essa retomada foi produzindo crescimento do PIB, temos uma expectativa de crescimento", destaca.

Variáveis analisadas

Otimismo

Cenário internacional (170,3 pontos)

Evolução do PIB (169,3 pontos)

Nível de emprego (129,7 pontos)

Oferta de crédito (126,2 pontos)

Taxa de câmbio (107,4 pontos)

Pessimismo

Gastos públicos (51,5 pontos)

Salários reais (51,5 pontos)

Taxa de inflação (41,6 pontos)

Taxa de juros (28,7 pontos)

Ricardo Eleutério destaca que a melhoria dos indicadores para a próxima pesquisa depende de três pontos principais: desemprego, inflação e gastos públicos.

Ricardo Eleutério economista e conselheiro do Corecon Estamos em um país com nível de desemprego de 14,6%, o desafio muito grande é reduzir o desemprego. Precisamos encontrar equilibrio nas contas públicas, o que é um desafio muito grande principalmente diante de um ano eleitoral (2022). Desafio também é fazer a nossa inflação reduzir e aumentar o poder de compra da sociedade

Causa e consequência

De acordo com os realizadores da pesquisa, as expectativas do IEE impactam positivamente ou negativamente o comportamento das diversas variáveis econômicas como consumo, investimento, poupança, taxa de juros, dentre outras.

Ao mesmo tempo, a performance, positiva ou negativa das variáveis, índices e indicadores econômicos interfere na percepção dos diversos agentes econômicos. Assim, as expectativas são a um só tempo causa e consequência do comportamento econômico.

De periodicidade bimestral, a pesquisa colhe expectativa de profissionais dos mais diversos setores da economia cearense: indústria, agricultura, setor público, mercado financeiro, comércio e serviços.

Economistas, empresários, consultores, executivos de finanças, professores universitários, pesquisadores, analistas e dirigentes de entidades diversas contribuíram com suas percepções.

