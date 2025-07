BYD Carmais realiza “Dia D” com condições exclusivas para compra de veículos 0km

A concessionária BYD Carmais promove, neste sábado (19), o “Dia D”, evento especial com 11 horas ininterruptas de atendimento e condições diferenciadas para quem deseja adquirir um modelo zero quilômetro da marca. A ação ocorre das 8h às 19h na unidade localizada na Avenida Rogaciano Leite, 467, no bairro Guararapes, em Fortaleza.

Durante todo o dia, os clientes poderão encontrar oportunidades exclusivas para compra de veículos da linha BYD. Os modelos 100% elétricos da marca estarão disponíveis com descontos que podem chegar a até R$ 50 mil, enquanto os super híbridos poderão ter redução de até R$ 40 mil no valor. Além disso, o evento oferecerá taxas especiais de financiamento, com modelos para pronta entrega e avaliação diferenciada do veículo usado na troca por um novo.

Segundo Eduardo Weimar, diretor operacional da BYD Carmais, o evento promete ser a maior ação comercial do ano da concessionária. “Será o melhor dia para comprar seu BYD, com estoque disponível para pronta entrega e as melhores condições comerciais já feitas desde a abertura das nossas lojas. Nossa meta é vender 100 carros em um único dia, e teremos um time completo para atender a todos”, afirma.

A estrutura do evento também foi pensada para receber diferentes perfis de público ao longo do dia. “Vamos funcionar das 8h às 19h exatamente para facilitar o acesso de mais clientes. Montamos uma estrutura completa em nossa nova loja conceito na Rogaciano Leite, com excelentes condições de descontos, taxas especiais e muitos benefícios”, complementa Weimar.

A marca, que vem ganhando espaço no mercado com veículos sustentáveis e de alta performance, aposta no Dia D como uma forma de aproximar ainda mais os consumidores da mobilidade elétrica e híbrida. “A BYD é hoje uma das marcas de maior destaque no mercado. Estamos crescendo de forma contínua, batendo recordes de vendas, e isso se deve a uma proposta disruptiva, que une tecnologia, design com identidade forte, economia nos modelos eletrificados, maior tempo de garantia e excelente custo-benefício”, explica.

O “Dia D” da BYD Carmais é voltado para um público interessado em inovação e condições comerciais vantajosas. Com estrutura montada especialmente para a data, a concessionária espera atender a alta demanda de quem deseja aproveitar o momento para sair de carro novo, com tecnologia de ponta e economia no consumo a longo prazo.

Serviço:

Dia D - BYD Carmais

Data: 19 de julho (sábado)

Local: Avenida Rogaciano Leite, 467 - Fortaleza

Horário: 08h às 19h

Para mais informações: bydcarmais.com.br