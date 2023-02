Brisanet, Oi e Claro estão entre os melhores provedores de internet do Ceará, reconhece prêmio

Brisanet, Oi e Claro tiveram destaque de desempenho enquanto provedoras de internet no Ceará, de acordo com o prêmio Melhor Plano 2023. O levantamento considerou aspectos técnicos, como testes de velocidade e qualidade de internet, e a opinião de clientes, considerando cinco categorias.

Quem mais se destacou foi a cearense Brisanet, que ganhou os prêmios de melhor velocidade, melhor satisfação e melhor internet gamer. A Oi recebeu o prêmio de melhor provedor e a Claro, de melhor internet móvel.

Considerando o ranking nacional, a Claro ganhou as categorias de melhor velocidade, provedor, internet móvel e internet gamer. A Vivo foi reconhecida como a provedora com melhor satisfação no país.

Esta foi a 5º edição do prêmio do site, que oferece aos consumidores uma ferramenta de comparação entre planos de internet e telefonia.

Critérios

O prêmio se baseou em mais de 24 milhões de testes de velocidade e 1 milhão de avaliações de satisfação realizadas ao longo de 2022 por meio do site Minha Conexão.

Além das tecnologias de internet via cabo e fibra, a premiação também avaliou testes feitos por conexões de internet 3G/4G/5G residenciais, via box ou modem. Também contou para as classificações uma votação popular realizada entre os dias 16 de novembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023

Para a participação no prêmio, o provedor deveria ter um mínimo de mil testes de velocidade feitos no período e possuir pelo menos 3% da amostra dos testes na região avaliada para ter significância estatística.

As categorias de melhor internet móvel e melhor internet gamer são novidades da edição deste ano. No prêmio do ano passado, a Multiplay foi reconhecida como a provedora com melhor velocidade e satisfação no Ceará, enquanto a Brisanet recebeu o prêmio de melhor provedor.

Reconhecimento

Para o sócio e diretor comercial da Brisanet, Jordão Estevam, o reconhecimento da premiação representa o crescimento da companhia atrelada à entrega de serviços com qualidade.

"Estamos cada vez mais expandindo e buscando manter um padrão de excelência para todos os nossos clientes. Ver que somos destaques em seis estados mostra que estamos no caminho certo e que cada colaborador Brisanet tem sido fundamental para garantir a qualidade da nossa entrega", afirma.

A Oi considera que o prêmio é o resultado da "estratégia da empresa de estar focada em oferecer a melhor conexão à internet em fibra ótica, com serviços que atendam às necessidades especificas dos clientes".

"A Oi Fibra é o que há de mais moderno em termos de banda larga de ultra velocidade utilizando a tecnologia FTTH (Fiber To The Home), em que a fibra chega até o modem, dentro da casa ou empresa do cliente. Com a fibra ótica da Oi, os clientes podem navegar na internet com muito mais velocidade, jogar online, assistir a vídeos em alta resolução, trocar documentos e arquivos, além de ter estabilidade para conectar vários dispositivos ao mesmo tempo", disse em nota.

Também em nota, a Claro afirmou ter orgulho do reconhecimento no Ceará e no Brasil, sobretudo na categoria de internet móvel.

"Impulsionados pelos resultados animadores, continuaremos avançando no objetivo de levar a melhor tecnologia para mais regiões do Ceará e do Brasil. O nosso maior desejo é seguir evoluindo, oferecendo inovação e as melhores experiências para o público brasileiro", destaca.

