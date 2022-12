Bolsa internet: o que é programa proposto pela equipe de transição

O governo de transição está estudando um novo programa social que visa democratizar o acesso a internet à população. Um diagnóstico do Bolsa Internet deve ser apresentado ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo (11). As informações são da Folha de S. Paulo.

O Bolsa Internet foi encomendado à equipe de transição pelo próprio Lula, que deseja aplicar uma política parecida ao que foi o "Luz Para Todos" em 2004. A prioridade do programa será baratear o acesso a banda larga para a população de baixa renda inscrita no CadÚnico.

De acordo com o coordenador do grupo de trabalho de Comunicação e ex-ministro das Comunicações e do Planejamento do governo de transição, Paulo Bernardo, o projeto irá prever uma espécie de tarifa social para a conexão de banda larga.

A ideia para baratear os pacotes de banda larga é desonerar a cobrança de imposto sobre os serviços ou oferecer bônus junto com o pagamento do Bolsa Família. O grupo de trabalho deve discutir a proposta com técnicos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) nesta semana.

Outra ideia seria discutir com as operadoras mudanças nos pacotes mais baratos, que oferecem WhatsApp, Facebook e outras redes gratuitamente, mas pacotes de dados limitados e caros para todo o resto do acesso.

Desde 2010 são implementados planos para a democratização do acesso à internet, como foi o caso do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) no governo de Lula e do satélite lançado por Michel Temer em 2017 para ampliar o acesso a rede em municípios que ainda não tinham internet.