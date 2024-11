Bradesco fora do ar? Usuários relatam instabilidade no Pix do app nesta segunda (11)

A transação financeira Pix, do banco Bradesco, apresentou instabilidade nesta segunda-feira (11). Conforme a plataforma Downdetector, serviço que monitora plataformas online, a falha começou por volta das 15h04 (horário de Brasília), com um pico de 759 registros, às 15h18. Internautas também relataram haver problemas no login na plataforma e operações no Internet Banking.

Por conta da instabilidade no app do banco, termos como "Bradesco fora do ar" e "aplicativo Bradesco fora do ar" registraram um aumento no Google Trends e ganharam repercussão nas redes sociais.

"O gráfico mostra uma perspectiva dos relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas, em comparação com o volume habitual de relatórios por hora do dia. É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia", diz o relatório do site.

Reclamações:

75% aplicativo pessoa física (pagamentos de contas)

15% Pix de pessoa física

10% aplicativo Bradesco Net Empresa

A instabilidade no aplicativo é relatada em smartphones Android e iPhone (iOS). Segundo relatos de usuários, a falha impede a realização de transações.