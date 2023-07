Bolsa Família inicia pagamentos de julho nesta terça-feira (18)

Mais de 300 mil famílias recentemente integradas ao Bolsa Família começam a receber o benefício nesta terça-feira (18). Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), neste mês, ao todo, 20,9 milhões de famílias serão contempladas pelo programa — cada uma receberá, em média, R$ 684,17.

Para o titular do MDS, Wellington Dias, o dinheiro circulará "pelas mãos de quem mais precisa e em lugares que necessitam dele para gerar mais atividade econômica".

Os novos beneficiários foram incluídos no programa por meio de uma busca ativa feita pelo Governo ao cruzar dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). O mesmo cruzamento de informações fez com que 341 mil famílias fossem excluídas do benefício por terem renda acima das regras estabelecidas.

1.477.508 É o número de famílias cearenses beneficiadas pelo Bolsa Família neste mês de julho

Regra de Proteção

Além disso, quase 2,2 milhões de famílias estão na Regra de Proteção, recebendo um benefício médio de R$ 378,91. O recurso foi estabelecido para garantir um período de maior estabilidade financeira aos beneficiários do Bolsa Família e é concedido àquelas que elevarem a renda para até meio salário mínimo (R$ 660) por integrante.

A família segue no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor a que teria direito, incluindo os adicionais para crianças, adolescentes e gestantes. No entanto, se a renda for perdida depois de dois anos, ou se a família tiver pedido para sair do programa, ela tem direito ao Retorno Garantido, e o benefício voltará a ser pago.

Mulheres chefes de família

Do total de beneficiários do Bolsa Família neste mês, 31,3 milhões são mulheres (57,8%). Além disso, elas são a maioria (82%) entre os responsáveis familiares. Mulheres pretas e pardas também correspondem à maior fatia (73%) de beneficiários.

Já na divisão por região, o maior número de famílias atendidas pelo programa segue no Nordeste, com 9,59 milhões de lares contemplados em julho, acumulando um repasse de R$ 6,38 bilhões.

Calendário de pagamentos

Os pagamentos de julho começam para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1. Os repasses são feitos de maneira escalonada e seguem até o dia 31, quando recebem os beneficiários com NIS final zero.

A exceção é para municípios em situação de emergência ou calamidade reconhecida. Nesses casos, o pagamento do benefício acontece no primeiro dia do calendário.

